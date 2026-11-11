有事問Google成過去式？ChatGPT搜尋量達其兩成 用戶數衝上12億
撰文：COOL潮流生活網
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根據《Big Technology》最新報導指出，OpenAI消費者產品負責人Adam Fry在近期的媒體對談中拋出了一顆震撼彈，ChatGPT目前處理的搜尋查詢量，已經達到Google搜尋量的20%。
這個數字不僅打破了大家對AI聊天機器人的既定印象，更讓搜尋引擎龍頭Google感受到了實打實的生存危機。
OpenAI對所謂「搜索量」的定義相當嚴格，只有當使用者問出需要AI連網找資料的問題時，才算一次搜尋。若只是寫程式或是簡單的創作、名詞解釋，都不被列入計算中。
Adam Fry透露，ChatGPT的成長速度非常驚人，短短兩個月內，用戶數量就從10億人狂飆到12億。越來越多人的日常習慣，已經從「有事問Google」變成「有事問ChatGPT」。
有趣的是，微軟執行長Satya Nadella在2023年曾無奈承認，微軟砸重金苦心經營了十幾年的Bing搜尋引擎，市佔率好不容易才摸到可憐的3%。對比之下，ChatGPT的成長堪稱歷史級別。
當然，作為全球AI垂直與水平整合程度都數一數二的頂級科技公司，Google要被取代，現階段是不可能的事，但也足以讓人感受到全球用戶在搜索工具上的轉變。
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