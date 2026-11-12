進博會｜神經調節手環、免開刀胃水球！直擊3款顛覆性減肥黑科技

11月10日，第九屆中國國際進口博覽會（進博會）於上海國家會展中心正式落下帷幕，幾項核心數據創下歷史新高，其中參展企業數量達4142家，全球首發、亞洲首秀、中國首展的代表性展品數量達485項……在展品中，一批能幫助大家進行體重管理的「黑科技」，引發了無數網友關注。



體重管理手環神經調節 幫你管住熱量

這款體重管理手環，可通過非藥物方式，幫助用戶平衡能量攝入與消耗。（CCTV中央電視台）

央視記者在進博會現場，體驗了減重「黑科技」——體重管理手環。

該產品是全球首款基於靶向神經調節技術的體重管理輔助可穿戴設備，通過非藥物方式幫助用戶平衡能量攝入與消耗，輔助建立更健康的飲食與生活方式。

該產品是全球首款基於靶向神經調節技術的體重管理輔助可穿戴設備，通過非藥物方式幫助用戶平衡能量攝入與消耗。（CCTV中央電視台）

目前，該產品已完成四項臨床研究，結果顯示可幫助用戶顯著降低卡路里攝入量、降低運動疲勞感，並輔助減脂減重，是神經調節與體重管理領域的重要創新成果。

胃裏放顆「球」 吃得少、瘦得快

本屆進博會上，波士頓科學（器械公司）帶來不打針、不吃藥的「減重黑科技」——Orbera365內鏡引導胃減容球囊。

Orbera365內鏡引導胃減容球囊系統聽起來複雜，其實就是在胃裏放個「水球」。該產品可經內窺鏡從口腔送入胃內，通過佔據部分胃容積，減少患者進食量，延遲胃排空，增強飽腹感。

該產品可減少患者進食量，延遲胃排空，增強飽腹感。（CCTV中央電視台）

它作為一款胃內球囊置入術（IGB）創新產品，相比傳統的袖狀胃切除術、胃旁路手術等，具備近乎無創、可逆性強、恢復迅速、併發症少等優勢，填補了國內內鏡減重領域的技術空白。並且，它可以在胃內留置時間最長可達1年，能夠更安全有效地幫助患者科學減重。

根據一項隨機對照研究，患者在術後1年總體重平均減輕14%，68%患者在長達2年內維持了體重減輕效果。

不用打針 每日一片抑制飢餓感

減重藥物方面，在今年的進博會上，減重版司美格魯肽片劑（Semaglutide）——諾和盈®引發廣泛關注。它能通過血腦屏障——大腦的「安保系統」，更好地抑制飢餓感、延緩胃排空等機制，幫助患者實現更科學的體重管理。

口服諾和盈片劑一天吃一次，在持續治療的前提下平均可減重約17%，而且不影響他汀類藥物和口服避孕藥的使用。

口服諾和盈片劑一天吃一次，在持續治療的前提下平均可減重約17%。（CCTV中央電視台）

多肽類藥物過去很難做成藥片，是近一個世紀醫藥界公認的技術難題，因為一進胃就容易被消化酶分解。這款藥搭配了一種特殊的吸收成分SNAC，能保護藥物不被破壞，並幫助它被胃壁吸收，讓藥物真正被身體利用的比例提高了約100倍。

當前，該片劑已申請上市，有望2027年進入中國。

【延伸閲讀】懶人飲茶神器｜小米推純鈦茶水分離保溫杯 倒轉即泡告別苦澀茶湯（點擊連結看原文）