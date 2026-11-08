減肥｜少吃多動卻不瘦？營養師揭4P飲食減肥法　輕鬆突破停滯期

瘦身是條漫長且艱辛的路，要長期維持理想體態與健康的身心狀態，除了需要建立規律運動習慣，飲食方式與生活作息也是一大重點。但飲食到底該怎麼吃才真的有助於減肥？少吃多運動卻遲遲不見成效該怎麼辦？



台灣高敏敏營養師這次從現代人的日常生活習慣出發，提出嶄新瘦身觀念「4P減肥法」！瘦身之路遇到瓶頸的讀者們不妨試試！

（Facebook@高敏敏 營養師）

高敏敏營養師提出4P減肥法重點

1. 份量掌控要精準（Portion）

吃得健康，卻總是瘦不下來？問題可能出在食物份量！ 高敏敏營養師提醒，許多人減肥時會優先選擇堅果、沙拉、酪梨（牛油果）等健康食材，卻忽略了攝取份量與熱量密度。即使食物營養價值高，若長期攝取過量，仍可能影響體重管理成效。

因此，減肥期間無須完全戒除澱粉或油脂，關鍵在於掌握每餐的營養比例，適量攝取全穀雜糧、優質蛋白質與健康油脂，同時留意零食、飲料及調味醬料中容易被忽略的熱量。從建立份量意識開始，每一餐才能吃得滿足又無負擔。

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2. 蛋白質充足攝取（Protein）

想要瘦得健康又漂亮，最大的地雷就是餓肚子！為了追求快速瘦身，許多人習慣以蔬菜、水果取代正餐，卻可能忽略蛋白質攝取不足所帶來的影響。高敏敏營養師建議，日常三餐應適量搭配雞蛋、魚肉、豆腐、豆乾、瘦肉及無糖豆漿等優質蛋白質來源，藉此增加飽足感，並提供肌肉維持與修復所需的營養。

尤其減重期間，若能搭配重量訓練、肌力運動，更有助於保留肌肉量，維持良好的身體組成。不過，蛋白質也並非攝取越多越好，仍須依照個人活動量、身體狀態及整體飲食需求適度調整，才能讓減脂與健康並行。

3. 減肥節奏要穩定（Pace）

心急是多數人瘦身失敗的關鍵！高敏敏營養師強調，體重管理需要循序漸進，與其追求短時間內大幅減重，或透過極端節食壓低熱量攝取，更應該重視規律且穩定的生活節奏。從固定用餐時間、維持充足睡眠，到安排適合自己的運動習慣，逐步建立身體能夠適應的健康模式。

此外，體重也會受到水分、飲食及生理週期等因素影響而短暫波動，因此無須過度執著於每天的體重數字，觀察長期變化趨勢、適時調整飲食與活動量，才是更理想的瘦身對策。

4. 飲食習慣要持續（Persistence）

減肥就像一場全程馬拉松，穩定節奏、將習慣融入日常才能跑得又穩、又遠！高敏敏營養師分享，減重過程中偶爾聚餐、享用甜點，並不代表先前的努力就此白費。若因為一餐吃得較多而產生罪惡感，甚至刻意挨餓補償，反而更會讓自己徒增壓力，搗亂日常節奏，最重要的是在下一餐重新調整均衡飲食節奏。

學會在社交聚會、工作忙碌及生活變動之間彈性調整，找到符合自身需求、可以持續執行的飲食模式，才能降低復胖風險，讓健康體態成為長久的生活日常。

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4P減肥法常見問答

Q1：4P減肥法適合哪些人？需要搭配運動才有效嗎？ A：4P減肥法適合希望改善飲食習慣、建立長期體態管理觀念的族群，尤其是經常外食、作息不規律，以及容易復胖的人。執行時建議搭配快走、慢跑、皮拉提斯（普拉提）或重量訓練，透過有氧運動增加熱量消耗、肌力訓練維持肌肉量，並依個人健康狀況調整飲食，讓減重成果更容易維持。 Q2：執行4P減肥法，三餐應該怎麼吃？減肥可以吃澱粉嗎？ A：減肥不需要完全戒除澱粉，重點在於控制份量與均衡攝取營養。建議參考台灣衛福部國民健康署「我的餐盤」原則，以蔬菜、全穀雜糧與優質蛋白質搭配正餐。外食族可選擇糙米飯、地瓜（番薯）、雞胸肉、魚類及燙青菜，減少油炸料理與含糖飲料，並依活動量調整主食份量，避免過度節食。 Q3：明明吃得少、也有運動，為什麼體重還是瘦不下來？ A：減重停滯可能與實際熱量攝取、活動量、睡眠品質及身體狀況有關。建議先記錄日常飲食，檢查是否忽略零食、含糖飲料、醬料等額外熱量，同時觀察運動習慣與體重的長期變化。若持續沒有改善，也可以諮詢醫師或營養師，評估藥物、荷爾蒙或其他健康因素的影響。 Q4：減肥期間可以喝手搖飲、吃甜點嗎？聚餐後需要少吃一餐嗎？ A：減肥期間仍可以適度享用喜歡的食物，關鍵在於攝取頻率與份量。以台灣常見的手搖飲為例，可優先選擇無糖茶、減少配料，甜點則依個人飲食需求適量享用。若聚餐時吃得較多，無須刻意斷食或挨餓補償，下一餐恢復正常、均衡的飲食即可，避免過度限制引發飢餓與暴食循環。 Q5：減肥成功後，如何維持體重、避免復胖？ A：避免復胖的關鍵在於持續維持健康習慣，而非減重成功後立即恢復原本的飲食模式。建議保留固定運動、均衡飲食及規律睡眠的生活節奏，並定期追蹤體重、腰圍與身體組成。遇到旅行、聚餐或工作忙碌時，也應彈性調整飲食，讓體態管理自然融入日常，降低體重反彈的可能性。

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