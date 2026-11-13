BMW新世代iX3本月底內地上市　預售¥27萬有找　800V快充及40吋HUD

車圈這邊，比較重磅的是各平台開始預熱本月底的廣州車展。而其中的新世代BMW i3、iX3，熱度還在持續走高。這兩款車可等得夠久，8月成都車展那會兒都開始小訂了。



11月9日才官宣，到月底廣州車展期間正式上市。新世代BMW iX3是11月25號先發布；i3要晚兩天，27號再發。

BMW正式推出新款電動車iX3（YouTube@BMW）

今次先來看iX3。此前開啟的預售價格：

30L後驅，26.99萬元（人民幣，下同）；

40L xDrive四驅，29.99萬元；

50L xDrive四驅頂配，33.99萬元。



該說不說，這車出圈，少不了價格超預期和外觀爭議。起售價壓到30萬內，且在內地還是專屬長軸距SUV純電版本，期待值被拉高。

而外觀前臉的「大鼻子」視覺衝擊太強，也遭到不少網友調侃。不過有點搞笑啊。等了幾個月，硬是給部分網友「看順眼了」。

外觀前臉的「大鼻子」視覺衝擊太強，遭到不少網友調侃。（YouTube@BMW）

至於配置嘛。這款新世代BMW iX3長寬高4885/1895/1634mm，軸距3005mm，屬於是中型SUV了。

整車低風阻動感輪廓，前臉極簡幾何形狀、3D光耀格柵、天羽尾燈、全新BMW徽標，整體設計得非常搶眼。

BMW iX3車型圖集▼▼▼

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配色有空間銀、極晝灰、沙丘灰、火焰紅、藍嶺山脈色、礦石白、碳黑色、濱海灣藍、磨砂空間銀幾款可選。

座艙方面，全景iDrive是大賣點之一。

前擋風投影接近40吋4K寬幅HUD，所有車速、導航、智駕訊息優先投在擋風玻璃，減少低頭。

17.9吋向心中控屏，拖曳卡片可以直接丟到HUD上；搭配Shy-Tech隱形觸控方向盤按鍵。

BMW系統是OS X，全面接入本土生態，App也豐富。AI個人助理採用的是阿里大語言模型，並集成Deepseek深度思考能力。

BMW系統是OS X，全面接入本土生態，App也豐富。（BMW）

座椅是Veganza仿皮，配色有琥珀栗/阿特拉斯灰、晶薰藍/阿特拉斯灰、幻光白、琥珀栗/煙白色幾款可選。

標配前排通風、加熱、記憶等多功能座椅，後排有加熱。

BMW iX3後排配備座椅加熱（BMW）

其他還有全景一體式防曬天幕；智能感應氛圍燈；Harman/Kardon高保真音響系統。前艙蓋下有58L便捷儲物空間；車尾箱容積可拓展到1900L等等。

核心配置的話，新款用的是Neue Klasse新世代純電專屬平台，電池車身一體化，基於800V高壓架構打造，有後驅、四驅兩種版本可選。

其中：

30L後驅上的77kWh磷酸鐵鋰電池組，CLTC續航630km，195kW/500N·m，0-100km/h 加速需時6.8秒。

40L xDrive四驅用的86.9kWh三元鋰電池，CLTC續航702km，275kW/565N·m，0-100km/h 加速需時5.6秒。

頂配四驅直接是113.4kWh三元鋰大圓柱，CLTC續航919km，345kW/645N·m，0-100km/h 加速需時4.9秒。



值得一提的是，頂配官方強調電耗低至15.1kWh/100km，實測日常使用超800km，極限續航超1000km？！

另外，這車支援超快充補能，10分鐘可實現CLTC工況400km的續航里程，10%-80%快充僅需21分。

同時，BMW的底盤質感優勢依舊，五連桿後懸、彈簧減震分離佈置，轉向手感、過彎支撐什麼的，是這車和國產電車的差異化賣點之一。

還有一個，全系標配高階智駕Momenta方案，說是3年免費城區Pro領航、8年免費高速領航。

其實對於BMW來說，這個新世代BMW iX3，26.99-33.99萬元的價格給到上面這些配置，竟然還有些性價比？這就不得不感謝內地電車的內捲了，現在BMW都能給出明顯的誠意。

外觀這個還是要看個人審美，空間、平台、電驅、底盤、續航、能耗、快充、智駕什麼的，綜合來看，是跟上了主流配置水平的。

當然，這車還要考慮後期維修、電池包成本肯定會比國產電車品牌更高，甚至降價力度、保值率未知。還是適合不差錢的車主先體驗吧。

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