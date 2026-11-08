智己LS8 NEO純電版劈價1萬上市！配寧德時代電池15分鐘補能529km

智己LS8 NEO純電版正式上市，共推出93 Max+和103 Max+兩款車型，上市權益價分別為23.98萬元（人民幣，下同）和25.98萬元，較此前公布的預售權益價均下調1萬元。



車身尺寸方面，智己LS8 NEO純電長寬高分別為5085/2000/1807mm，軸距為3060mm，定位大五座中大型SUV。

智己LS8 NEO是上汽與寧德時代聯手打造的家庭品質旗艦汽車。（智己汽車）

座艙配備27.1吋5K中控屏、15.6吋副駕娛樂屏及二排娛樂屏，並提供柯布西耶電動沙發椅、主駕4D機械按摩、丹麥B&O 25揚聲器音響等配置。

作為上汽與寧德時代兩大行業龍頭聯手打造的家庭品質旗艦，智己LS8 NEO純電全系標配全新NEO三電架構、全線控靈蜥底盤、全域物理AI智能三大旗艦科技，將百萬級豪華舒適體驗全系拉滿。

智己LS8 NEO純電版正式上市▼▼▼

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據悉，兩款車型分別搭載93kWh和103kWh寧德時代電池，CLTC續航里程為684km和752km，百公里加速分別為6.7秒和6.6秒。

依託上汽全新NEO颶風電機，新車動力表現媲美3.0T引擎，CLTC百公里電耗低至15.2kWh，每公里出行成本低至幾分錢。

在補能方面，新車搭載全域800V高壓平台，15分鐘可補能529km，市面9成以上公共充電樁，插上就是滿功率，即便-20℃極寒環境下，電量保持率仍有95%。

同時，新車全系配備全線控靈蜥底盤，是25萬級唯一全系標配全線控底盤的車型。

新車還沿用航空同源安全理念，全球首創IM SynVector全域矢量扭矩協同控制，20毫秒極速響應，突發狀況下可輔助避險，穩穩守護全家出行。

新車全系配備全線控靈蜥底盤，是25萬級唯一全系標配全線控底盤的車型。（智己汽車）

此外，新車配有雙向24°智慧後輪轉向，轉彎半徑低至4.85米，結合線控轉向，半圈打滿，一把掉頭；還搭配行業唯一轉向比三檔可調，真正做到比小車更靈活。

智能駕駛輔助系統方面，新車搭載Momenta物理AI世界模型，標配520線超視域激光雷達，擁有300m有效感知距離，全系配備Nvidia Thor晶片。

同時，聯合阿里千問大模型共同打造的IM Claw龍蝦智能體，支持模糊意圖推理與多任務編排，真正做到「一句話搞定一串事」。

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