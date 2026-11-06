極氪ZEEKR 7X預售約25萬起　升級900V高壓架構　正面迎戰Tesla

2027款極氪（ZEEKR）7X正式開啟預售，預售價22.98萬元（人民幣，下同）起，新車定位「全球家庭豪華SUV」，一次性帶來七大豪華升級。



新車提供後驅Max、後驅Max+、四驅Ultra三款，全系升級900V高壓架構，並新增85kWh神盾金磚電池版本。

2027款極氪7X新車定位「全球家庭豪華SUV」，一次性帶來七大豪華升級。（ZEEKR）

2027款極氪7X詳細介紹：

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附預售版型及續航：

後驅Max版，75kWh神盾金磚電池，CLTC續航620km。

後驅Max+版，85kWh神盾金磚電池，CLTC續航680km；可選裝103kWh麒麟電池，續航最高802km。

四驅Ultra版，103kWh麒麟電池，CLTC續航715km。



新車外觀新增晨曦金、雲珀紅兩款車色，官方形容「一色三境，流光溢彩」，加上暗夜紫、極晝白、極夜黑、冰川銀、森野綠、澗石藍共8色可選。

車廂內飾完成15處細節升級，新增柔和暖白的玄米配色，輔以浩瀚星語打孔設計與曙光浮影絎縫工藝，另有黑紫、黑灰、紫白三種車廂內飾風格。

充電上，75度和85度版本SoC 10%-80%均只需10.5分鐘，103度麒麟電池進一步壓縮到10分鐘。

此次動力也同步升級，四驅Ultra版峰值功率585kW，最快零百加速2.98秒（不含第一英尺起步時間），最高時速255km/h。一台主打家用的大五座SUV，零百衝進3秒內，性能相當殘暴。

座艙部分，新車前排換上雲感雙零重力座椅，後排配雲舒座椅組合，還支援146°超大躺角配12點SPA級按摩功能。

後排近90°車門開合、215mm最大座椅滑程、256mm超寬扶手、雙側電動遮陽簾一應俱全，石墨烯加熱連電動腿托一起安排，後排通風、加熱、按摩、記憶全數到位，車內還配備了-6℃到50℃的智能冷暖恆溫雪櫃，全車儲物空間增加到43處，並新增2處磁吸生態拓展空間。

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車內標配RNC主動降噪系統加CCD電磁減振系統，0.48毫秒極速響應，主動抵消低頻路噪與空腔轟鳴。全車做了125處靜音處理，包括112處聲學包設計、4門夾膠靜音玻璃、3處諧振塊和6處RNC降噪點位，還能根據路況智能降噪。

新車首發千里浩瀚G-ASD4.1，NZP全域領航輔助支援D2D車位到車位領航、無圖園區漫遊支援全旅程託管和語音控車，部分功能後續通過OTA推送。

極氪7X作為極氪首款豪華大五座純電SUV，2024年9月首次上市，今年9月全球第20萬台量產車剛剛下線，目前已進入全球50多個市場，上半年在香港、澳洲、馬來西亞、墨西哥、埃及等地拿下細分市場銷量冠軍，是名副其實的全球車。

競品層面，2027款極氪7X繼續卡在22-27萬主流豪華純電SUV區間，正面迎戰Tesla Model Y（26.35萬起）、樂道L60、小鵬G7、小米YU7等老對手。

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