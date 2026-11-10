BYD仰望U9X最高時速破503km/h　比高鐵還快4成　登地表最快量產車

仰望汽車官方宣佈，仰望U9X阿布扎比封閉公路路段（E11公路封閉路段）極速挑戰中，最高速度為503.17km/h，再創全球極速新紀錄，成為地表最快量產車。隨後，仰望官方發布一段V-box一鏡到底影片，完整記錄仰望U9X在阿布扎比封閉公路路段（E11公路封閉路段）極速挑戰的全過程。



畫面顯示，U9X最高車速達到503.17km/h，從起步到衝過極速全程用時2分鐘左右，車外氣溫30℃，濕度59%。官方的文案也很硬氣，「讓過程說話，讓數據作答，親歷500km/h之上，共赴屬於中國超跑的突破時刻」。

仰望汽車官方宣佈，仰望U9X阿布扎比封閉公路路段極速挑戰中，最高速度為503.17km/h，再創全球極速新紀錄，成為地表最快量產車。（微博@仰望汽車）

仰望U9X最高時速達503.17km/h：

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而503.17km/h是個什麼概念，換算下來相當於每秒掠過近140米，高鐵全速行駛也就350km/h，這台車的極速比高鐵還快出四成多。

在此之前，全球量產車極速紀錄的王座屬於布加迪Chiron Super Sport 300+的490.484km/h。去年9月，仰望U9X在德國帕彭堡ATP測試場跑出496.22km/h，首次將燃油車拉下神壇。

此次，極速挑戰的戰場從專業環形測試場換到了阿布扎比的開放公路，直面高溫、側風和沙塵的干擾，紀錄又被拔高了近7km/h。

而仰望U9X能夠叩開量產車極速500km/h的大關，與自身的技術性能密切相關。仰望U9X搭載全球首個量產全域1200V超高壓平台，四台轉速高達30000rpm的高性能電機，整車綜合馬力超3000Ps，推重比1217Ps/t。

據仰望官方透露，仰望U9X全球限量發售30台，每台均提供專屬定製方案，海外28台、國內僅2台，此前網傳售價高達2000萬元（人民幣）級，錨定全球豪華新標，車型也已售罄。

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