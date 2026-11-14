手機續航榜出爐　iPhone 18 Pro Max稱霸　Apple首款摺機高居第四

早前，一項覆蓋32款主流智能手機的續航性能橫向評測結果正式公布。在本次測試中，Apple iPhone 18 Pro Max憑藉整體優異的能耗控制能力位居綜合排名首位，超越多款旗艦Android手機。



此次評測涵蓋Apple、Samsung、OnePlus、Motorola、Google等多個品牌的產品，測試項目分為兩大部分：連續3小時Wi-Fi環境下的高清線上影片播放，以及45分鐘高強度混合使用場景模擬。後者包括影片播放、視像通話、主流手遊運行及社交媒體互動等典型日常操作，屏幕亮度統一設定為最高，力求貼近真實用戶習慣。

此次評測涵蓋Apple、Samsung、OnePlus、Motorola、Google等多個品牌的產品。（CNET）

按單機3小時45分鐘計算，全部32款設備累計完成120小時的標準化測試。結果顯示，iPhone 18 Pro Max以5,567mAh的電池容量為基礎，在綜合得分中位列第一。iPhone 17、iPhone 18 Pro、Motorola Razr（2026）與OnePlus 15並列第二；Samsung Galaxy Z Fold8居第三；iPhone 17e、iPhone Duo及Motorola Razr Ultra（2026）並列第四；Samsung Galaxy S26 Ultra位列第五。

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在45分鐘混合使用環節結束後，iPhone 18 Pro Max與Apple首款摺疊屏幕手機iPhone Duo均剩餘99%電量，僅消耗1%，並列該單項第一。

Google Pixel 11 Pro XL剩餘97%電量，較前代Pixel 10 Pro XL的93%有所進步。而在3小時影片播放測試中，iPhone 18 Pro表現最佳，最終電量剩餘94%，全程僅損耗6%。

分析認為，iPhone 18 Pro Max的突出表現源於多項協同優化：電池容量較上一代明顯提升，A20 Pro晶片在能源效益方面取得實質性進步，加之iOS 27系統對背景管理、資源調度與功耗控制的深度調校。

分析認為，A20 Pro晶片在能源效益方面取得實質性進步。（YouTube@Apfelspot）

按品牌劃分，Apple連續兩年在平均續航成績中排名第一，OnePlus緊隨其後位列第二。但整體數據顯示，2026年參測機型的平均續航水平與2024年、2025年基本持平，未出現顯著躍升。

這表明，單純擴大電池容量已難以帶來續航質的突破，屏幕能效、處理器架構設計及操作系統級優化正日益成為影響終端續航表現的關鍵因素。

需特別指出的是，本次測試聚焦於預設場景下的單位時間耗電效率，而非設備從滿電至自動關機的極限續航時長，因此排名反映的是特定測試環境的相對能耗表現，不直接等同於用戶實際使用中可能獲得的最長續航時間。

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