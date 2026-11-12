Motorola首款闊摺機Razr Flex 27　僅重215g　護照比例大芒超輕巧

摩托羅拉（Motorola）近期在海外市場推出直板旗艦Signature 27，搭載驍龍8第六代超級至尊版處理器，起售價為1599美元（約港幣12540元），但該機型已確認不會進入中國市場。



與此同時，據數碼領域相關消息人士透露，Motorola首款闊橫向摺疊手機Razr Flex 27將正式登陸中國市場，預計於2026年12月中旬發布，成為內地闊摺疊品類中又一重要成員。

Motorola首款闊橫向摺疊手機Razr Flex 27將正式登陸中國市場，預計於2026年12月中旬發布。（YouTube@TechStream）

iPhone Duo和Motorola Razr Flex 27參數對比：

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作為品牌全新形態的摺疊產品，Razr Flex 27採用護照式寬橫向摺疊設計，區別於傳統大屏內折機型，更強調橫向延展的屏幕比例，適配多任務並行與內容創作等使用場景。

性能方面，該機搭載驍龍8 Gen5旗艦處理器，配備12GB RAM，預裝Android 17操作系統，為高負載大屏交互提供穩定支撐。

屏幕配置上，內屏為6.92吋OLED面板，支援165Hz高刷新率；外屏尺寸達4.97吋，在保持便攜性的同時大幅提升交互效率，多數日常操作可在外屏完成，有效降低頻繁開合帶來的損耗。

影像系統採用雙鏡頭方案，主鏡頭與超廣角均為5000萬像素，覆蓋常用拍攝場景。整機內置5000mAh電池，支援25W無線充電，機身重量控制在215克，配合側邊指紋識別模組，整體設計兼顧輕便性與實用性。

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目前已有海外媒體公開Razr Flex 27的渲染圖，但需注意該圖像僅反映當前設計方向，最終量產版本的外觀與細節仍以官方發布為準。值得注意的是，Signature 27未引入內地市場，而Razr Flex 27卻明確規劃內地行貨版本，反映出Motorola對中國市場策略的調整——將資源重心轉向摺疊屏市場，而非延續高端直板旗艦路線。

所有參數、上市時間及售價訊息均源自供應鏈及行業消息源，尚存在調整或延後可能，最終規格與發售安排仍需以Motorola官方發布會公布內容為準。

Razr Flex 27進入內地市場，進一步拓展了橫向摺疊機型的選擇空間。其215克的輕量化機身表現突出，但系統對闊屏形態的優化程度、實際定價策略，以及用戶對新交互邏輯的接受度，將成為決定該產品市場表現的關鍵因素。

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