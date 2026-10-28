DeepSeek新模型暴增801%登頂！OpenRouter榜單中國AI包辦全球前五

根據第三方AI大模型聚合平台OpenRouter放出的最新測算數據，上週也就是10月19日至10月25日的統計週期內，全球AI大模型總調用量達到188萬億Token，整體按月前一週增長14.63%，全球AI場景的商業化落地熱度還在持續走高。



在納入全量統計的主流AI大模型產品中，中國廠商推出的AI大模型上週總調用量達到93.54萬億Token，按月增長18.14%。

全球AI大模型總調用量達到188萬億Token，整體按月前一週增長14.63%，全球AI場景的商業化落地熱度還在持續走高。（OpenRouter）

同期美國的AI大模型週總調用量為22.47萬億Token，儘管按月增速達到29.44%，但整體調用規模與中國模型產品存在非常明顯的量級差距。

這已經是中國大模型週調用量連續第二十六週超過美國，穩居全球首位，國內AI大模型的to B、to C全場景落地普及度，已經形成了大幅領先海外市場的規模優勢。

上週的全球大模型調用量排行榜出現了極具標誌性的變化，榜單總排名前五的席位全部被中國AI大模型包攬，沒有任何一款海外頭部產品擠進前五序列。

其中排在榜首的DeepSeek V4.1-Flash-1017表現最為突出，單週調用量達到33.6萬億Token，週環比暴漲801%，是近期全球範圍內增長勢頭最迅猛的爆款大模型產品。

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