思前想後，最終還是決定入手Apple Watch Ultra 4。減價優惠固然加快了買機決定，但真正令筆者心動的，是這代健康監測補全了最關鍵一環，白天和夜裏的身體數據能連起來看，訓練該不該加量也有了個參考。這也是筆者說它能當下一代長壽神錶的原因，下面挑幾處日常真用得上的聊聊。



抬腕看時間很熟悉 摘錶充電的時間更好安排了

把Ultra 4和Ultra 3，甚至是更早的Ultra放在一起，靠正面認出新款並不容易。鈦金屬錶殼、平坦的藍寶石玻璃錶鏡，以及峰值亮度3000nits的廣視角OLED屏，都是老用家熟悉的配置。如果你單純地拿它當作一個裝飾品看時間，想靠換代獲得更大的字、更亮的戶外畫面，這次可以省下這筆錢。

鈦金屬錶殼、平坦的藍寶石玻璃錶鏡，以及峰值亮度3000nits的廣視角OLED屏，都是老用家熟悉的配置。（Apple）

比起這些，Ultra 4續航才是每天都可能察覺的變化。按蘋果的測試條件，正常使用從最長42小時增加到50小時，低電量模式則從72小時增加到84小時。實測從前一天晚上十點，模式全開24小時也就掉25%左右的電量，意味着原本第二晚睡前得摘錶充電的人，現在有機會把充電挪到次日早晨。對習慣戴錶睡覺的人，充電時間能不能配合作息，比平均每天少掉幾個百分點的電更有意義。

Apple Watch Ultra 4產品亮點▼▼▼

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不過，提升的續航值多少錢，還是要取決於你通常在哪兒結束運動。城市裏跑十公里，洗完澡就有地方充電，舊款Ultra也有充足餘量。換成清晨出發、入夜才下山的一條陌生路線，途中多休息一小時、走錯路再折返，都會吃掉原先算好的電量。對長線徒步和越野用家，多出來的幾小時，即使最後沒用完，也有購買價值。

真正有價值的是 Ultra 4多回答了一個問題

當然，大部分人選擇購買Ultra，還是看中了蘋果強大的健康監測能力，Ultra 4就是針對這點，進行了大幅升級，也是筆者認為它能成為下一代長壽神錶的主要原因。Ultra 4換上新的健康感測系統，蘋果稱心率變異性（HRV）的測量頻率最高可達此前的24倍。

HRV描述相鄰心跳之間的時間間隔如何變化。說白了，錶底那幾顆綠光LED照進皮膚，血液隨心跳搏動時吸光量會跟着起伏，感應器靠這個記下每次心跳的時刻，兩次之間的間隔就是HRV的原始數據；錶冠和背殼的電極另管一路心電信號。

新的感測系統把信號擷取得更精準、抗干擾更好，夜裏翻身、手腕晃動時不容易漏記，睡一覺卻沒數據的情況會少很多。採樣更頻繁，再配合新增的日間生命體徵視圖，你可以把白天和夜裏的變化放回自己的日常水平裏看。

更容易用起來的是全新功能身體狀態準備指數，手錶結合近期活動、訓練負荷、睡眠評分和生命體徵，給出0到10分，還會列出影響評分的因素，並隨當天的新數據更新。

錶底那幾顆綠光LED照進皮膚，血液隨心跳搏動時吸光量會跟着起伏，感應器靠這個記下每次心跳的時刻（Apple）

比如週日跑完長距離，週一原計劃做間歇，這時單看昨晚睡了七小時，很難決定要不要照練。點開評分，看看最近的訓練量和夜間指標，再結合腿部疲勞感，你就多了一個把間歇改成輕鬆跑的依據。對每週規律訓練的人，這項功能可能一週會用好幾次；平時只看步數的話，它對購買決定的分量就小得多。

HK$6499元 誰適合買？

手裏是Ultra 3、電量還夠用的，繼續戴：通勤、收通知、週末跑一兩個小時，兩代差別不大。

最近三個月也沒被電量或恢復狀態為難過，就別為新款花錢。Ultra 2另算，按新機官方數據，日常續航從36小時到50小時，多出14小時，晚上運動完常在充電和記錄睡眠之間二選一的，這次正好解決。

若只是電池老化、功能還滿意，先比電池服務和換新的花費更划算。

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