Apple Watch Series 12評測｜新晶片效能大升+高頻率健康偵測技術

Apple Watch Series 12評測｜Apple Watch Series 12 在視覺上可能不會帶來第一眼的震撼，但經過記者長達兩週的日夜佩戴實測，發現不單功能深化，而且其內部架構的重組與健康追蹤邏輯的徹底改變。全新的 S11 晶片、突破性的高頻率心率追蹤系統，以及強化的 Audio Intelligence 功能，究竟足以說服現有 Apple Watch 用家掏出腰包升級？



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Apple Watch Series 12 評測

外觀設計與材質革新：精密陶瓷回歸與微晶玻璃面板升級

如果你單純期待 Series 12 會有翻天覆地的外觀改變，或許會感到些許失落。它嚴格延續了標誌性的圓角方形錶殼設計，繼續提供 42mm 及 46mm 兩種尺寸供用家選擇。不過，只要稍微拉近距離仔細端詳，依然能發現蘋果在工業設計上的微調。由於玻璃邊緣的弧度經過重新計算與打磨，螢幕邊框在視覺上顯得稍微厚實了一點，這並非倒退，而是為了容納更堅固的面板結構。同時，緊貼手腕的背部感測器模組經過重新排列與設計，厚度明顯縮減。佩戴感確實更為扎實。這種貼合度的提升，對於需要全天候測量生理數據的裝置而言至關重要。

精密陶瓷回歸

材質選項無疑是今年外觀上最大的驚喜，精密陶瓷Ceramic材質回歸。這是自 2019 年 Series 5 絕跡以來，蘋果再次將這種極具質感且加工難度極高的材質應用於主流智能手錶產品線上。陶瓷不僅具備極高的抗刮耐磨特性，其溫潤的觸感與獨特的光澤感，亦是鋁金屬或不鏽鋼難以比擬的。

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此外，今年全面下放並升級至 Ceramic Shield 2 玻璃面板。官方指新一代微晶玻璃面板的堅固度，比以往的 Ion-X 玻璃大幅提升了 60% 之多。對於日常佩戴容易發生意外碰撞、或者熱愛戶外活動的用家來說，這項升級無疑是一劑強心針。螢幕碎裂的風險大幅降低。

一按主畫面便可以看到主要幾個常用功能

S11 晶片算力躍升：手勢辨識強化與 Audio Intelligence 功能解構

硬體效能的躍升是 Series 12 的一大支柱，它配置了全新研發的 S11 晶片，這是一枚配備 64 位元雙核心處理器與 4 核心神經網絡引擎（Neural Engine）的強大心臟。在實際操作中，這顆晶片帶來的改變是顯而易見的。手錶系統介面的滑動流暢度有感提升，各類複雜應用程式的冷啟動速度也變得極快。過往偶爾出現的微小卡頓感已不復見。此外，廣受好評的手勢操作，如「兩指互點一下」以及「擺動手腕」指令，在 S11 晶片的精準識別下變得更加靈敏，誤判率大幅降低。

然而，S11 晶片更重要的任務，是為 Audio Intelligence 功能提供堅實的底層硬體運算基礎。這套系統打破了以往手錶僅能作簡單語音指令的限制，包含了實時回播（Live Rewind）、Siri 總結（Siri Recap）、本地 Shazam 音樂識別以及環境聲音識別等四大實用功能。以 Live Rewind 為例，當你身處吵雜的咖啡廳或會議室，不慎錯過對方剛才的發言時，手錶可以在不開啟任何錄音程式的情況下，透過演算法快速重溫過去 15 秒的語音文字片段。Siri Recap 則能針對長時間的對話或語音備忘錄，快速生成條理分明的重點摘要。不過兩項功能暫時只有英文測試版，香港人只好等待年末更新才可使用。

全新感應器設計，監察心血管健康資訊更快更準確。

健康感測架構大變革：32 電極 ECG 與 60 倍高頻心率追蹤實測

Series 12 這次在生理感測技術上邁出了極具野心的一步，它徹底拋棄了舊有的架構，採用了重新設計的感測器陣列，規格甚至直接與高階的 Apple Watch Ultra 系列看齊。最顯著的硬體改變在於心電圖（ECG）測量系統。其背部的電極數量從以往的 2 個一口氣激增至 32 個。電極密度的倍數增長，大幅提升了感測器與皮膚接觸時的訊號讀取穩定性，即使在手腕微濕或佩戴不夠緊密的情況下，依然能產出高準確度的心電圖數據。

更具革命性的改變發生在大家看不到的日常背景偵測中，今代現在每 5 秒鐘就會自動記錄一次背景心率。這個讀取頻率是前代 Series 11 的 60 倍之多。同時，心率變異（HRV）的自動測量頻率亦大幅提升了 24 倍。傳統的智能手錶受限於電量與晶片算力，往往只能進行間歇性的抽樣測量。高頻率的連續數據採集，讓 Series 12 能夠極度精準地捕捉到極短暫的生理變化或潛在的心律不整問題。

每日戴著睡覺，可以因應用家每日的睡眠質素及運動量，計算出今日的身體評分。

而今代更可以更快而準偵測用家的數據後，它不再只是單一給出一個心率數字，而是會綜合分析你前一晚的深層與核心睡眠品質、全天候心率趨勢、呼吸頻率波動，以及過去一週的整體訓練負荷。記者每日睡前戴上Apple Watch，每天早晨會給出一個 0 至 10 的綜合評分，並直接給予具體建議。例如當晚睡得不好，手錶會明確指示你進入「恢復」狀態；而在數據顯示生理機能極佳時，則會鼓勵你「全力以赴」。這相當於在手腕上配備了一位專業的體能分析教練。

鬧區都市 GPS 實測與電池續航：15 分鐘極速快充告別電量焦慮

在戶外運動追蹤方面，Series 12 內建的 GPS 天線經過重新調校，在香港這類高樓林立的都市峽谷環境中，定位漂移的情況有了顯著改善。記者就在大廈林立的商廈區實地測試，其軌跡記錄的精準度幾乎與雙頻 GPS 裝置無異。至於用家最關心的續航力問題。儘管增加了耗電的高頻率心率偵測與更強的處理器，日常混合使用時間依然穩健維持在 24 小時。

值得一提的是，在開啟高精度 GPS 的戶外體能訓練模式下，其連續續航力提升了 25%，最長可達 10 小時，足以應付大多數的長距離健行或單車活動。雖然續航力或許沒有太大的提升，但今代配備了全新的快充架構，只需將手錶放在充電器上短短 15 分鐘，即可迅速補充長達 12 小時的日常使用電量，速度極快。對於習慣在睡前洗澡時或早晨起床盥洗時進行短暫充電的用家來說，這種無縫接軌的充電體驗，幾乎消弭了過往對於電量不足的焦慮感。

Apple Watch Series 12 售價為 $3,199起