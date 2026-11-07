Windows 11內置SSD檢測　免裝軟件即查壽命與溫度　預防硬碟故障

隨着固態硬碟（SSD）在個人電腦中的廣泛應用，定期關注其健康狀態已成為不少用戶的習慣。近日有技術從業者指出，Windows 11系統本身已集成一套完整的硬件監控能力，用戶無需藉助第三方軟件，即可直接讀取固態硬碟的關鍵S.M.A.R.T.資訊。



操作方式簡潔明瞭：進入系統設定，依次選擇系統 > 儲存體 > 磁碟與磁碟區，在列表中選中SSD後點擊「屬性」，即可查看相關健康數據。介面中清晰呈現三項核心指標——預計剩餘壽命、備用空間使用率以及實時工作溫度。這些資訊為評估硬碟當前狀態及預判更換時機提供了切實依據。

Windows 11內置SSD檢測功能使用方法：

其中，預計剩餘壽命是系統根據NAND閃存單元的磨損程度所推算出的參考值，數值越低，表明儲存介質老化越顯著；當該數值趨近於零時，硬碟已接近設計使用壽命終點，發生不可預期故障或數據異常的風險隨之升高。

備用空間則體現硬碟內部預留替換塊的消耗狀況。在正常使用狀態下，該數值通常穩定於95%至100%之間；若出現持續下滑趨勢，則說明硬碟已開始啟用備用塊，以補償因物理損傷或寫入失效而退出服務的存儲單元。

SSD的健康情況，數值通常穩定於95%至100%之間。（Windows截圖）

目前，該內置「磁碟健全狀況」功能僅支援NVMe協定的SSD，並不支援傳統SATA介面的固態硬碟或機械硬碟（HDD）。儘管系統所展示的數據源自硬碟自身上報的自檢結果，並不能完全排除突發性硬件故障的可能性，但對於常規使用場景下的日常監測與周期性維護而言，已具備充分的實用價值。

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