假冒車廠發短訊稱召回　誘共享屏幕盜空存款　內地警揭三大手法

近期，內地一種以汽車召回為幌子的新型詐騙開始頻繁出現。詐騙分子冒充知名車企客服，謊稱車輛配件存在安全隱患，誘導車主點擊虛假連結，隨後通過螢幕共享、帳戶核驗等方式騙取資金。



據媒體報道，張女士曾收到一條車輛召回短訊，稱其汽車安全氣囊存在問題，如果不及時處理，不僅可能危及人身安全，還會影響車輛保養。由於短訊包含車主姓名、車牌號碼等訊息，張女士沒有產生懷疑，點擊連結進入仿冒官網，並按照所謂客服指引選擇線上理賠。

近期一種以汽車召回為幌子的新型詐騙開始頻繁出現。（抖音@DV現場）

要求螢幕共享之陌生來電皆須提高警惕：

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隨後，對方以身份核驗為由，誘導張女士下載會議軟件並開啟螢幕共享，獲取支付寶、銀行卡等帳戶訊息，又謊稱收款失敗，要求其開通銀行卡企業收款功能。經過一系列操作，張女士銀行卡內27萬餘元（人民幣）被轉走。

北京警方與深圳反詐中心等權威通報分析指出，此類詐騙通常分為三個環節：

首先，通過短訊、iMessage等渠道發送虛假召回通知；

其次，利用仿冒官網核驗車輛訊息，騙取車主信任；

最後，以線上理賠、退款為誘餌，引導受害者刷流水（製造虛假銀行交易紀錄）、轉賬，最終實施盜竊。



特別提醒：正規的車輛召回，不會通過私人手機號碼、iMessage、境外號碼發送通知。車主收到召回相關消息，不要直接點開短訊內連結，務必通過車企官方客服、官方App、授權汽車經銷門市等正規途徑核實真偽。

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同時，官方車輛召回只為車主提供免費檢修服務，不存在修車補貼、理賠退款等項目。凡是借召回名義，要求「刷流水」、向陌生帳戶轉賬的，全部屬於詐騙。遇到要求下載會議軟件，索取銀行提款卡、驗證碼，套取銀行卡限額等情況，一定要提高警惕。

若不慎點擊可疑連結、開啟過螢幕共享，請第一時間斷網，及時聯繫銀行凍結銀行卡，守護帳戶安全。一旦發現被騙，請立刻撥打18222或報警999求助。

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