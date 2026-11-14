坐高鐵用USB充電越充越跌電！官方揭僅供應急　買尿袋必睇4大貼士

有網友發帖稱，高鐵座椅USB口給手機充電越充越掉電，引發熱議。



記者致電內地鐵路12306官方熱線，接線客服表示，列車充電口的電壓低於家裏使用的交流電電壓，是用來應急補電用的，如果手機電量較少或平時手機用電習慣較差的旅客，還是建議隨身攜帶行動電源。

選購行動電源重點該注意什麼？

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1. 看標識資訊

購買時應仔細查看機身及說明書上的規格資料，選擇具備國際安全認證（如CE、FCC或符合IEC安全標準）及有香港行貨保養的產品。(編按：如經常北上或乘搭內地航班，則需額外留意產品是否印有內地強制性的「CCC」認證標誌。)

2. 看額定容量

商家為了顯示行動電源大容量，一般都在顯眼的地方標註充電池容量（如10000mAh），但在正常充電時，行動電源由於電壓轉換、發熱等能量損耗的情況，實際上輸出容量是達不到電池容量的。

額定容量則是由製造商標定的行動電源的有效放電容量，額定容量越高代表行動電源能為手機充的電量越多。

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3. 看快充協議是否匹配

PD協議指的是USB-PD協議，是USB-IF組織提出的一種快充協議，旨在提供高功率傳輸和更快的充電速度。快充協議就可以理解為手機和行動電源之間的一種暗號。如果手機和行動電源均支持PD協議，則可以更快地充電。

4. 乘坐飛機時要注意額定容量

根據香港民航處及國際航空規定，外置充電器必須以手提行李攜帶上機，嚴禁寄艙。個人攜帶的額定能量不可超過100Wh；若介乎100Wh至160Wh之間，則必須事先獲得航空公司批准方可攜帶。