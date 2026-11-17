Samsung與Apple兩間科技大廠一直在智能手機市場競爭激烈。現時市面上的Galaxy Z Fold8以及iPhone Duo已經奠定了寬屏幕大摺疊手機的產品基礎。不過據外國最新流傳的消息指出，兩間廠方並未就此止步，反而正著手開發屏幕尺寸更龐大的加大版摺機。



這意味著在不久的將來，消費者或許會迎來屏幕尺寸更龐大的摺機新選擇，進一步考驗單手操作的極限與日常攜帶的便利性。

不過據外國最新流傳的消息指出，Samsung與Apple並未就此止步，反而正著手開發尺寸更大的加大版本大摺機。（X@TheGalox_）

這項消息主要來自社交平台X上的海外爆料人士。有指Samsung及Apple雙雙計劃在2027年推出尺寸更大的寬比例摺疊手機，外界暫時將這兩款新機稱為Galaxy Z Fold9 Plus及iPhone Duo 2 Plus。

從產業鏈的角度分析，如果Samsung Display成功開發出更大尺寸的柔性摺疊屏幕，順理成章會同時供應給自家手機部門以及Apple採用。不過外界亦有聲音指出，若果新款加大版機型維持現行Galaxy Z Fold8或iPhone Duo的機身比例，其外屏幕的寬度將會大幅增加，有機會令單手操作變得極為困難。

【延伸閱讀】小米18 Fold評測｜7.58吋巨幕媲美iPad mini 配6000mAh超強續航（點擊連結看全文）

+ 8

有關加大版大摺機的傳聞目前仍處於初期階段，尚未有更具體的硬件數據流出。參考現時市場上同類產品的定價， Samsung Galaxy Z Fold8的256GB版本售價為1,599.95美元 （折合約12,450港元），而Apple iPhone Duo的256GB版本則售1,999英鎊（折合約19,750港元）。

至於這兩款傳聞中正在開發的Plus加大版大摺機，將來的具體定價與發售日仍有待官方進一步公佈。

延伸閱讀：

OPPO Find X10 Pro Max 相機：首創三 200MP 鏡頭組合與 Hasselblad 全面睇!

HUAWEI Mate X8 外觀首度曝光！傳配備 Kirin 9050 Pro 及 8.15 吋 UTG 摺屏

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】