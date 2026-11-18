電話騙案｜為什麼詐騙分子死都不讓你掛線？詐騙分子千方百計阻止受害人掛線，核心目的只有兩個：實施「資訊隔離」以阻斷銀行職員、親友或真警察介入，以及利用「急性恐懼」癱瘓大腦的理性判斷力。但騙徒的劇本哪怕再逼真，只要受害人按下掛線鍵向外界求證，整場騙局便會瞬間瓦解。



香港警務處公佈2025年全港共錄得8,621宗電話騙案，而根據香港警務處2026年最新通報，2026年首9個月電話騙案已逼近1萬宗，涉款逾19.4億港元；立法會秘書處發表之研究簡報亦指出促銷電話與電騙手法疊加。



全球反詐騙聯盟調查識別的詐騙渠道中，電話詐騙比例最高。（香港特別行政區立法會）

製造「資訊孤島」：揭開詐騙集團全程佔線的心理控制真相

當受害人被要求前往銀行櫃檯轉賬、購買禮品卡或到虛擬貨幣找換店匯款時，電話另一端的騙徒往往會下達死命令：手機必須全程保持通話，甚至要開啟免提或鏡頭監控。這套操作在社交工程（Social Engineering）中稱為「隔離控制」。只要通話線路被佔用，你的家人就打不進來，也沒有空檔上網搜尋真偽。

電話騙案受騙群體中，長者佔比較大。（香港特別行政區立法會）

更關鍵的是，騙徒會即時「遙控」你的應對。一旦銀行職員察覺異樣並開口查問，耳機裡的騙徒便會立刻指示你照稿撒謊。任何要求你向銀行職員隱瞞真相、或叮囑你「別相信身邊任何人」的來電者，全數都是騙徒。真實的執法機構或金融機構，從不會以「案件保密」為由剝奪你向外諮詢的權利。

各類電話騙案數目及總損失金額。（香港特別行政區立法會）

認知超載與「有限理性」：大腦在恐慌下會放棄思考

不少人疑惑，為何連醫生、律師甚至大學教授都會在電話騙案中失守？

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）凱里商學院於2026年11月發布的防騙分析揭示了背後的決策機制。騙徒在通話首兩分鐘便會拋出「涉嫌洗黑錢」、「護照被盜用」或「親屬遭拘留」等極端威脅，人為製造緊迫感。當人類處於高度焦慮與時間壓迫下，大腦會陷入心理學所稱的有限理性（Bounded Rationality）狀態——前額葉皮層的理性分析功能大幅下降，轉而依賴本能反應，只想盡快「花錢消災」以解除眼前的恐懼。

與此同時，騙徒還會運用澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）研究人員點出的「承諾與一致性原則（Commitment and Consistency Principle）」。他們不會在第一秒就叫你轉帳一百萬，而是先讓你核對出生日期、寫下所謂的「報案編號」，再配合將電話轉駁給「上級長官」。在通話中投入的時間愈長，沉沒成本效應（Sunk Cost Fallacy）與承諾升級（Escalation of Commitment）就愈顯著。為了證明自己先前的配合沒有白費，受害人的大腦會自動替騙徒的荒謬要求尋找合理化解釋，直到帳戶被徹底清空。

認知超載與「有限理性」：大腦在恐慌下會放棄思考。

識破電話騙案暗號：騙徒死守通話的4大奪命話術清單

要拆穿電話騙徒的伎倆，不需要聽懂複雜的法律條文，只需盯緊對方的控制行為。只要通話中出現以下任何一項特徵，即可直接判定為詐騙：

1. 要求「絕對保密」並切斷社交：對方以「案件涉及機密」、「銀行內部有員工勾結」為由，警告你不得向配偶、父母或銀行職員透露半個字。



要求「絕對保密」並切斷社交。

2. 劇本式「接力轉線」：第一名來電者自稱電訊商、速遞公司或金融機構職員，在取得你的初步資料後，聲稱直接替你把電話「轉駁」至公安、警署或監管部門。正規跨機構通報絕不會透過一通電話直接轉線辦案。



劇本式「接力轉線」。

3. 阻撓你主動掛線後回撥：騙徒有時會假裝大方，叫你上網查核來電號碼，但隨即誘導你點擊假網站，或要求你「原線不要掛斷，用另一部手機撥號」，藉此全程監聽並維持心理壓迫。



阻撓你主動掛線後回撥。

4. 預先教唆應付盤問的藉口：在前往匯款或轉帳前，對方反覆訓練你如何回答銀行職員的提問，例如教唆你訛稱款項用於「家居裝修」、「購買物業」或「償還親友借款」。



預先教唆應付盤問的藉口。

破解電話詐騙唯一絕招：冷靜執行「強制物理斷線」自救法

面對經過精密設計的心理操控，與騙徒在電話裡辯論只會正中下懷。美國心理學會的干預研究強調，打破騙局最有效的方法是在決策鏈條中強行「增加摩擦力」（Add friction）——只要讓思考速度慢下來，衝動順從就會瓦解。最直接的物理動作，就是立即按下紅色掛線鍵，並將手機調校至飛行模式十秒，確保線路完全中斷。

掛線之後，切勿使用對方提供的任何號碼回撥。你應自行翻查銀行提款卡背面的客戶服務熱線，或直接致電香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）的24小時諮詢熱線防騙易18222核實。

資料來源：香港警務處、香港特別行政區立法會、Johns Hopkins University、CNA

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

