香港蘇寧 Black Friday 2026 優惠！iPhone 18 Pro／Duo減價、家電48折｜每逢11月下旬，不少香港消費者都會趁著年度購物旺季，為家居添置新電器或更換隨身數碼裝備。香港蘇寧推出《Black Friday 黑五優惠賞》，由2026年11月13日至11月30日期間，於全線門店及網店同步帶來4重購物優惠，涵蓋最新智能手機、手提電腦以至大型家庭電器，指定精選產品更低至48折發售，配合信用卡簽賬回贈，讓精明買家以更相宜的價格入手心儀科技產品。



iPhone 18 Pro ／iPhone Duo 現貨及直減$300

對於打算更換新手機的果迷而言，今次焦點落在Apple旗艦機型減價優惠。於2026年11月13日至11月20日的首階段限時推廣期內，多款人氣新型號均設300元折扣。當中備受矚目的iPhone Duo，256GB版本（星光白色及夜空色）限時優惠價為17,199元，較售價17,499元節省300元；而512GB版本則由原價19,299元減至18,999元。同場的iPhone 18 Pro Max 512GB（銀色及黑色）亦同步減價300元，限時優惠價售12,999元（售價13,299元）。

多款 iPhone Duo 有現貨之餘更減$300

除了首週限時折扣，整個推廣期內亦有全期減價安排，最高減幅達500元。追求大容量儲存空間的用家可留意2TB版本，iPhone 18 Pro Max 2TB及iPhone 18 Pro 2TB（均提供布根地紅色、冰川色、銀色及黑色）分別由售價21,999元及20,999元，下調至21,499元及20,499元，各減500元。至於入門256GB容量，iPhone 18 Pro Max及iPhone 18 Pro（冰川色、銀色及黑色）優惠價分別為11,299元及10,299元，較原價11,499元及10,499元各減200元。

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網店快閃優惠必搶產品

踏入11月最後4天，即2026年11月27日至11月30日，香港蘇寧網店將於每日早上10時準時推出限定快閃優惠，每日精選6款產品以低至56折限量發售，數量有限，售完即止。首日11月27日打頭陣的有Hisense U7N 65吋ULED 4K智能電視，快閃價由原價13,990元大減至8,103元，限量3部；同日亦有Apple AirPods 5以999元發售（原價1,099元，限量20件），以及Philips AWP3703水龍頭過濾器售160元（原價228元，限量10件）。

Apple AirPods 5快閃價$999（限量20 件）

緊接11月28日則以平板電腦與實用廚電為主，Apple iPad A16 11吋Wi-Fi 128GB銀色版快閃價為3,288元（原價3,599元，限量20部），Sharp SJ-B23M-S 230公升下置式冷凍型變頻雙門雪櫃由4,680元減至3,680元（限量10部），而Panasonic SR-A105D/W 0.5公升快思邏輯西施電飯煲則售508元（原價668元，限量10部）。

至於11月29日及30日的壓軸快閃陣容同樣吸引。11月29日焦點包括Apple AirPods Max 2售3,599元（原價4,599元，限量10件）、Hisense WF1I8542BWP 8.5公斤1400轉前置式洗衣機售2,870元（原價2,990元，限量10部），以及BEAUND Esther Bunny x NMODE Pro高端居家面部美容儀售769元（原價1,099元，限量5件）。

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最後一日11月30日更有多款Apple熱門產品壓軸登場，包括Apple iPhone 17 Pro Max 256GB（宇宙橙及深墨藍色）快閃價9,799元（原價10,199元，限量20部）、Apple iPad Air 11吋M4晶片Wi-Fi 256GB太空灰版售6,238元（原價6,799元，限量10部），以及Apple Watch Series 12 GPS+流動網絡46mm鋁金屬錶殼連運動錶帶售4,199元（原價4,399元，限量10隻）。

門店與網店即減優惠疊加更抵

除了直接下調產品售價，今次活動亦設有總值高達1,850元的滿額即減優惠，門店與網店各有專屬禮遇。在實體門店方面，顧客購買手機及數碼產品滿8,000元即可扣減200元，購買家電產品滿6,000元亦同樣即減200元，門店即減總值達400元。

網店方面則提供高達1,450元的即減空間，顧客結帳時輸入指定優惠碼即可享額外折扣。全品類指定產品購物滿350元輸入優惠碼「NOV50」可減50元，滿500元輸入「NOV100」則減100元。選購家電指定產品的消費者，輸入「NOVFUN」可享每滿100元減10元（最高減500元），或輸入「NOV15OFF」享每滿100元減15元（最高減800元）。

此外，指定手機、電腦及數碼產品亦設最高8折優惠（每滿1元減0.2元）。若配合AEON信用卡簽賬滿指定金額，買家更可專享高達1,200元現金回贈、門店限定精選產品低至54折及長達12個月免息分期，信用卡優惠期更延長至2027年1月31日。

精選家電低至48折有哪些推介？

希望一次過添置影音器材、電腦或個人護理家電的家庭，門店及網店同步推出的精選產品低至48折優惠涵蓋多個國際品牌。影音娛樂方面，2026年款LG B6 OLED AI 4K智能電視48吋及55吋型號分別減至8,480元及10,980元（售價9,980元及13,800元），而TOSHIBA M450SK 43吋QLED 4K智能電視則售3,890元（原價3,990元）。

HUAWEI Pura 90s Pro 12+256GB 特價：$5,688 12+512GB 特價 $6,288

流動通訊及手提電腦方面，HUAWEI Pura 90s Pro 12+256GB及12+512GB版本蘇寧價分別為5,688元及6,288元（原價6,388元及6,988元），同廠HUAWEI Watch Fit 5 Pro售1,388元起（原價2,188元起），HUAWEI Watch GT7則售1,599元起（原價1,888元起）。商務文書用家亦可留意搭載Intel Core Ultra 7 255H處理器、16GB記憶體及1TB SSD的ASUS Zenbook 14 UX3405CA 14吋手提電腦（銀色及紳士藍），優惠價10,298元（原價12,998元，限量各10部）。

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「折上折」如何計到最抵？

面對多重折扣，不少精明買家最關心如何「折上折」。以選購原價13,800元的LG B6 55吋4K智能電視為例，蘇寧Black Friday特價直接下調至10,980元；若在網店結賬時輸入優惠碼「NOV15OFF」（每滿100元減15元），即可封頂再減800元，折後價降至10,180元。此時若搭配AEON信用卡簽賬付款，符合高額簽賬門檻再減$300，計算下來整部頂級OLED電視比起原價累計節省近4,000元，非常抵買。