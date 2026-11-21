四大旗艦手機規格比併，小米Xiaomi 18 Pro Max、HONOR Magic9 Pro Max、vivo X500 Pro Max 、OPPO Find X10 Pro Max相機與電池對決！手機攝影與續航力正式步入瘋狂的軍備競賽階段，各大廠牌紛紛將鏡頭像素推高至兩億，更把電池容量大幅拉升至 7000mAh 以上。小米Xiaomi、榮耀HONOR、vivo、歐珀OPPO，四大國產品牌近期相繼推出旗下最強的 Pro Max 機型。消費者面對五花八門的光學認證與天文數字般的規格參數，難免會感到花多眼亂。到底這些頂配機皇在真實操作下表現如何，誰又最適合你？記者早前將四機入手，作不同角度的深度評測，立刻為大家總合規格等資料，好讓大家購機前有個參考。



小米、HONOR、vivo、OPPO 四大旗艦手機比併，邊部最值得入手？

小米Xiaomi 18 Pro Max：AI背屏實用性有驚喜

小米Xiaomi 18 Pro Max 今次將創新重點放在機背設計上。這塊新增的背部螢幕絕非單純的裝飾品。廠方針對喜歡自拍與短片創作的用家，加入了即時畫面預覽及提詞器功能。在昏暗的餐廳拍攝美食時，背屏更可充當柔和的補光燈。這種設計大大提升了拍攝時的靈活性。玩法百變。

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鏡頭方面，Leica雙兩億像素影像系統表現依然出色。主鏡頭配備 LOFIC 技術，即使在背光環境下拍攝人像，背景也不會出現過曝死白的情況。長焦微距鏡頭更讓拍攝花卉等細小物體變得輕而易舉。兩者配合得天衣無縫。機身內置了一枚容量達 7050mAh 的矽碳電池。經過長達五小時的重度模擬測試，電量依然剩餘近六成。它更破天荒支援跨生態互傳，就算朋友使用蘋果手機，也能直接透過類似 AirDrop 的方式傳送檔案。平台隔閡終於被徹底打破。

經典一瞬的不同CCD濾鏡，可以簡單拍攝出不同風格的相片。

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HONOR Magic 9 Pro Max：ARRI電影鏡頭效果出眾

榮耀HONOR Magic 9 Pro Max 的相機模組外觀極具工業感，它借鑒了德國頂級電影機品牌ARRI（阿莱）的經典轉塔鏡佈局，辨識度極高。硬體堆疊可謂毫不手軟，機背搭載了兩億像素的 ARRI 雲台級主鏡頭，以及感光元件達到 1/1.4 吋的兩億像素潛望式長焦鏡頭。配合專屬的電影模式，夜景手持曝光兩秒依然能夠保持畫面純淨。高光招牌位置完全沒有溢出。這種濃烈的電影質感令人印象深刻。最誇張的是廠方更同步推出了 500mm 的實體增距鏡配件。

雖然機身稍重，但手感非常不錯。

效能部分由高通 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器驅動。整體操作極度流暢。為了支撐這套頂級硬體，機身塞入了一枚 8000mAh 的青海湖電池。實測連續兩小時進行 4K 影片拍攝，電量消耗僅約 20% 至 30%。續航力極度強悍。不過 233g 的機身重量確實帶來了明顯的墜手感。單手操作需要一點時間適應。

夜景試相

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vivo X500 Pro Max ：蔡司兩億長焦穩紮穩打

vivo X500 Pro Max 繼續在光學攝影領域穩紮穩打。今代最矚目的升級莫過於那顆與蔡司（Zeiss）合作的兩億像素 APO 潛望長焦鏡頭。它具備 1/1.4 吋大底，並支援 CIPA 7.0 級別的光學防手震。實測在 85mm 焦段拍攝街頭人像，主體從複雜背景中剝離的效果非常自然。髮絲與衣物纖維清晰可見，十分細緻。主鏡頭更引入了全新的 LOFIC 架構。這項技術提供了高達 17EV 的超動態範圍。面對日出或日落等極端高反差場景，暗部細節得以保留。

vivo X500 Pro Max

機身正面配備一塊 6.85 吋的 2K AMOLED 螢幕，峰值亮度高達 5000 nits。戶外強光下閱讀毫無壓力。它內置了 7800mAh 的藍海電池。外出高強度拍攝一整天完全不需要依賴外置充電器。電量充沛。不過突出的圓形鏡頭模組會導致手機平放時產生晃動，建議佩戴原廠保護殼使用。

vivo X500 Pro Max 黑白照拍出來非常有Leica風味

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OPPO Find X10 Pro Max：哈蘇三鏡、硬體性能進取

OPPO Find X10 Pro Max 這次的硬體配置可謂非常進取。它一口氣搭載了三顆全兩億像素的鏡頭。配合哈蘇（Hasselblad）色彩科學，這套影像系統展現出極強的統治力。24mm 的廣角主攝測光精準。即使在室內複雜的光源環境下，白平衡也控制得極為穩定。色彩還原度猶如肉眼所見，非常真實。13mm 的超廣角鏡頭邊緣畫質紮實，並沒有出現明顯的鬆散現象，70mm 的遠攝鏡頭則兼備了實用的微距功能。它更支援高達 120 倍的 AI 數碼變焦。雖然極限變焦下仍有運算痕跡，但整體表現已經達到及格線以上。

OPPO Find X10 Pro Max配置三組 2億像素鏡頭

性能方面，新機配備了採用 2nm 製程的聯發科天璣 9600 Pro 處理器。發熱控制相當出色。機身內藏 8000mAh 的冰川電池。防護規格更是一次過取得了 IP66、IP68 與 IP69 認證。這款手機絕對稱得上是全天候的攝影利器。

夜拍試相

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總結

四大品牌的 Pro Max 旗艦各自演繹了不同的影像哲學。到底誰才是 2026 年底的最強機皇。消費者可按個人的拍攝習慣與對重量的接受程度來作最終決定。市場上的高階手機競爭只會越來越激烈。

四大旗艦手機規格比併

小米Xiaomi 18 Pro Max 港版規格 屏幕 6.9吋 2624 x 1208 AMOLED （～418ppi、4000 nit、1-120Hz、Xiaomi Privacy Display） 背屏幕 2.9吋 912 x 596 AMOLED （400ppi、4000 nit、1-120Hz） RAM & ROM 12GB RAM + 256GB ROM 12GB RAM + 512GB ROM 16GB RAM + 1TB ROM 處理器 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 系統 Xiaomi HyperOS4（Android 17） 相機（前置） 5000萬畫素廣角鏡頭（f/2.2） 相機（後置） 2億像素Leica 75mm長焦微距鏡頭 1/1.56吋感光元件（f/2.4） 2億像素Leica主鏡頭 1/1.28吋感光元件（f/1.67）（支援LOFIC) 5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.4） 網絡 Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 其他 NFC、USB 3.2 防水防塵等級 IP68 充電功率 100W極速閃充 + 50W無線閃充 電池容量 7050mAh 尺寸 163.39 x 77.6 x 8.39（暗影紅、黑色、白色）／8.47mm（夜藍） 重量 229g（暗影紅、黑色、白色）／234g（夜藍） 售價 $9,999（12+256GB） $10,999（12+512GB） $13,999（16+1TB）(1TB版本只有暗影紅及黑色，12月中下旬才推出）

Honor Magic 9 Pro Max 港版規格 屏幕 6.8吋 2868 x 1320 AMOLED （～418ppi、4000 nit、1-120Hz） RAM & ROM 12GB RAM + 512GB ROM 16GB RAM + 1TB ROM 處理器 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 系統 MagicOS 11（Android 17） 相機（前置） 5500萬畫素廣角鏡頭（f/2.0） 相機（後置） 2億像素75mm長焦鏡頭 1/1.4吋感光元件（f/2.6） 2億像素主鏡頭 1/1.28吋感光元件（f/1.57） 5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0） 網絡 Wi-Fi 7、Bluetooth 6.3 其他 NFC、USB 3.2 GEN 1 防水防塵等級 IP68、IP69、IP69K 充電功率 100W極速閃充 + 80W無線閃充 電池容量 8000mAh 尺寸 161.64 x 76.98 x 8.59 重量 233g 售價 $10,999（12+512GB） $14,999（16+1TB）

vivo X500 Pro Max 港版規格 屏幕 6.85吋 3168 x 1440 AMOLED （507 ppi、4400 nit、1-144Hz） RAM & ROM 12GB RAM + 512 GB ROM 處理器 聯發科技天璣9600 Pro（MTK9600 Pro 8核心） 系統 OriginOS 7（Android 17） 相機（前置） 5000萬畫素蔡司廣角鏡頭（f/2.0） 相機（後置） 2億像素蔡司APO超級長焦鏡頭（f/2.67） 5000萬像素蔡司高動態主鏡頭（f/1.57） 5000萬像素蔡司超廣角鏡頭（f/2.0） 網絡 Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 其他 NFC、USB 3.2 Gen1 防水防塵等級 IP68 & IP69 充電功率 90W極速閃充 + 40W無線充電 電池容量 7800mAh 尺寸 163.32 x 76.82 x 7.95／8.12mm 重量 225.3g／230.3g 售價 $12,999