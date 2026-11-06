Honor Magic 9 Pro Max實測：港版登場ARRI雙兩億像素鏡頭+大電量

Honor 最新推出的 Magic 9 Pro Max 突破了傳統手機的續航框架，直接將電池容量推向 8800mAh 的誇張境界，並聯乘頂級影視品牌 ARRI 打造雙 2 億像素電影級相機系統。這部定價直迫頂級機皇的重磅新機，究竟是虛有其表，還是真正能滿足專業攝影師與重度用家需求的實力派？我們立即為大家進行實機測試。



Honoe Magic 9 Pro Max 港版實測

機身設計與握持感表現如何？

高達 8800mAh 的巨型電池無可避免會增加機身物理負擔，這部手機的實測重量達到 233g，拎在手上份量十足。單手操作時會感到明顯的墜手感。為了解決這個問題，機身邊框採用了微弧收邊設計，試圖平衡整體的配重比例，令手感紮實。雖然整體握持手感不錯，但機背材質在乾燥環境下略嫌滑手，建議用家佩戴保護殼使用。外觀方面，今次記者手上的苔青色版本則呈現出金屬銅綠般的漸變色澤，在不同光線照射下會泛起內斂的墨綠色，視覺效果極具辨識度，散發出濃厚的工業美學氣息。

雖然機身稍重，但手感非常不錯。

雙兩億像素鏡頭是否真能拍出電影感？

相機模組絕對是今代升級幅度最大的區域。機背搭載三鏡頭系統，包括採用 1/1.28 吋感光元件的 2 億像素主鏡頭、5000 萬像素超廣角鏡頭，以及感光元件達 1/1.4 吋的 2 億像素 3.5 倍潛望式長焦鏡頭，硬件規格極其進取。最吸引眼球的必定是內置的專屬 ARRI 電影模式。該模式全面支援 LogC3 格式寫入，容許專業創作者在後期調色時保留極大的寬容度，輕鬆套用各種 ARRI Look 調色濾鏡。

機背搭載三鏡頭系統，包括採用 1/1.28 吋感光元件的 2 億像素主鏡頭、5000 萬像素超廣角鏡頭，以及感光元件達 1/1.4 吋的 2 億像素 3.5 倍潛望式長焦鏡頭

記者在夜間環境下的西安不夜城進行手持錄影測試，主鏡頭與長焦鏡頭均配備 OIS 光學防手震，配合雲台級防震演算法，畫面穩定度極高。步伐造成的輕微碎震被大幅削弱。在長達 2 秒的夜景手持曝光下，暗部雜訊依然受到嚴格控制，高光招牌位置未有出現溢出，呈現出強烈的電影感。廠方更同時推出 500mm 實體增距鏡配件，為生態觀鳥或舞台攝影愛好者提供更遠的拍攝焦段。

超廣角試相

長焦微距試相

長焦試相

夜景試相

可另加500mm增距鏡，長焦拍攝都非常清晰。

相機系統同時支援 AI 一鍵大片功能，能自動將多段 4K 素材剪輯成配有背景音樂的短片。操作直覺，剪片飛快。不過，新機出廠時的相機軟件曾出現些微遲滯與色彩平淡的情況，幸好廠方已透過系統更新迅速修復相關問題，目前運作已非常穩定。

機身雖然頗重，但拎上手感仍然非常不錯。

屏幕質素與頂級處理器效能是否匹配？

機身正面搭載了一塊 6.8 吋的 LTPO OLED 四曲面屏幕。解像度達到 1320 x 2868，支援 1 至 120Hz 自適應更新率與 10.7 億色彩顯示，並覆蓋 100% DCI-P3 廣色域。觀看 4K HDR 電影時，色彩還原度精準，黑位深邃，對比度表現一流。這塊屏幕更具備 4320Hz 高頻 PWM 調光技術。長時間剪輯影片或打機，雙眼疲勞感明顯降低。保護眼睛。規格強調此屏幕具備極誇張的「10,000 nits 峰值亮度」及防反射鍍膜（反光率低至 1.5%），並採用極堅固的「HONOR金剛巨犀玻璃」。加入這些重點數據能更突顯其旗艦機皇的定位，令硬體評測更為全面。

Honor Magic 9 Pro Max 配備6.8 吋的 LTPO OLED 四曲面屏幕

效能方面，手機配備了目前業界最頂尖的高通（Qualcomm）Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器。配合 12GB 或 16GB 的 LPDDR5x 記憶體，運算能力直達行業天花板。處理器時脈最高可達 5.11 GHz，即使連續運行高負載的三維手機遊戲，機身溫度與幀率依然維持在極佳水平。這套硬件組合預載基於 Android 17 開發的 Magic UI 11 系統，日常滑動介面、多工作業切換極度流暢。

利用安兔兔評分，可簡單直上450萬分以上。

對應100W有線超級快充

破紀錄的超大容量電池續航力足夠嗎？

市面上大部分旗艦機的電池容量仍徘徊在 5000mAh 左右。這部手機直接塞入了一枚 8800mAh 巨型電池，續航力表現極度誇張。我們實測連續兩小時進行 4K 影片混合拍攝，電量僅僅消耗約 20-30%。這意味著即使是需要經常在戶外取景的影片創作者，出門一天進行高強度拍攝也未必需要攜帶流動電源。機身支援 100W 有線超級快充與 80W 無線快充。雖然電池容量龐大，但回血速度依然敏捷。等待時間極短。

同時多媒體配套上，機身頂部特別配置了電影級指向性收音咪，透過四組微型麥克風陣列實現槍式收音效果，並獲得 SGS 五星級定向高靈敏度收音認證。在嘈雜的街道上錄影，系統能夠準確捕捉正前方的聲音，兩側的環境雜音與風噪聲被大幅壓低，進一步完善了流動影像創作的收音配套。

HONOR Magic 9 Pro Max憑藉與 ARRI 的深度合作，確實在流動影像創作領域開闢了一條獨特路線。其 8800mAh 電池與雙 2 億像素長焦組合，準確迎合了影片創作者對超長續航與極致畫質的雙重需求。雖然 233g的機身重量未必適合所有用家，但換來的是強悍的硬體規格與無可挑剔的電力表現。

HONOR Magic 9 Pro Max 12GB+512GB 香港售價為$10,999；16GB+1TB版本售價為$14,999。手機由11月5日起至11月18日 接受預訂，於官店及特約零售商及各大網店平台預訂，用家可最早於11月18日率先透過各個渠道取機。

