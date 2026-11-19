OPPO Find X10 Pro Max 一星期深度評測！智能手機攝影長期受制於副鏡頭畫質妥協，但 OPPO Find X10 Pro Max 徹底打破這道物理高牆，將廣角主鏡、超廣角及潛望長焦全部升級至 2 億像素。而且新機更塞入 8000mAh 超大容量電池與 2nm 製程處理器，以萬元定價正式登陸香港。記者就將新機深度實測使用一星期，看看新機在一眾對手之下表現如何？值不值得入手？



三組2億像素鏡頭 實拍表現如何？

過去旗艦手機普遍僅在主鏡頭或長焦鏡頭採用高像素感光元件，超廣角往往成為畫質最大的缺陷。今次OPPO Find X10 Pro Max 採取無差別規格策略，後置三顆鏡頭全數配備 2 億像素感光元件，輔以第二代丹霞色彩還原鏡頭校準色溫。廣角主鏡採用 OPPO 與三星共同開發的全新 1/1.28 吋 ISOCELL HPC 感光元件與 f/1.5 大光圈，配合 DeepPix 技術可實現高達 17 檔動態範圍；124 度超廣角及 3 倍光學變焦潛望長焦則同樣用上 1/1.56 吋感光元件，其中長焦更擁有 f/2.1 大光圈與 10cm 最近對焦距離，兼顧遠攝與長焦微距。規格極度進取。

OPPO Find X10 Pro Max配置三組 2億像素鏡頭

記者在這一星期實測中發現，這三鏡頭的配置讓用家在任何光線與焦段下切換鏡頭，均無需擔心畫質斷崖式下跌。透過搭載的 LUMO True Image Engine，系統減少了過度銳利化與人工塗抹感，在逆光場景下依然保留自然光影層次。拍攝影片方面三鏡全數支援 8K 30fps、4K 120fps 杜比視界（Dolby Vision）及 ACES 認證的 O-Log2 格式，並首度引入支援全感光元件成像區域的 Open Gate Capture，更與 Meta 合作優化 Instagram 近乎無損影片直出。

OPPO Find X10 Pro Max 用了一星期實際評測

此外，香港同步引入提供 3.28 倍光學放大倍率的哈蘇（Hasselblad）增距鏡（$1,599），令有需要拍攝遠景的用家，可加錢另購。

雖然機身較厚重，但手感非常紮實。

夜拍試相

試相

試相

人像試拍

內置不同濾鏡拍攝

8000mAh電池兼顧輕薄手感

續航力是這代旗艦的另一大突破，新機內置高達 8000mAh 典型容量的冰川矽碳負極電池，能量密度達 867 Wh/L，基本上用足一天仍然充滿電量。另外，受惠於高密度電池技術，一體式雕刻玻璃機身厚度依然控制在 8.4mm，機身重量大約為 235g，握持感與傳統 5000mAh 級別的 Pro Max 機型相若。充電方面支援 80W SUPERVOOC 有線快充及 50W AIRVOOC 無線快充，有線完全充滿需時大約 80 分鐘。

在機身旁邊與上代一樣設置快捷鍵，可以方便啟動不同功能。

在重度測試下，8000mAh 電量帶來極具安全感的續航表現，即使長時間開啟高畫質遊戲或戶外錄影，亦能輕鬆應付兩天日常使用。機身同時具備 IP66、IP68 及 IP69 三重防塵防水認證，並通過瑞士通用公證行（SGS）五星抗跌認證，耐用度在頂級旗艦中名列前茅。

機身雖然比起其他對手稍厚，但手感仍然不錯。

2nm天璣9600 Pro效能超卓

硬件運算由聯發科（MediaTek）最新的天璣 9600 Pro（Dimensity 9600 Pro）晶片驅動，採用台積電（TSMC）2nm 先進製程打造，八核架構最高時脈達 4.55GHz，並整合先進均熱板散熱系統。記者利用安兔兔（AnTuTu）進行跑分測試，輕鬆取得接近 450 萬分的頂級旗艦成績，隨後實測遊玩負載極高的《崩壞：星穹鐵路》，在高畫質設定下全程維持 60fps 滿幀運行，畫面流暢且毫無壓力，效能無庸置疑。

MediaTek Dimensity 9600 Pro的性能非常強，配合內置16GB Ram，無論打機或多工都非常出色。

港版統一配備 16GB LPDDR5X 記憶體及 512GB UFS 4.1 儲存空間，比起外國僅提供 12GB RAM 的版本更具誠意。系統預載全新 ColorOS 17，除了提升 55% 應用程式啟動穩定性外，更與 Manus 合作推出系統級 AI 智慧助理模式，能跨步驟整理文件與規劃行程，並內置可偵測合成語音及換臉詐騙的 AI 通話衛士。

利用Antutu跑分可取得約高達450萬分

機身正面配備一塊 6.78 吋平面 AMOLED 屏幕，解像度為 2772 × 1272（450 PPI），支援 1Hz 至 144Hz LTPO 自適應更新率及 3840Hz 高頻 PWM 調光。新屏幕採用新一代發光材料，成為首批支援專業電影級 BT.2020 廣色域的智能手機，配合高達 3600 nits 峰值亮度與極窄對稱邊框，戶外可視度與 HDR 色彩張力極佳。

OPPO Find X10 Pro Max 深度評測

OPPO Find X10 Pro Max 憑藉三組 2 億像素鏡頭與 8000mAh 電池，在 2026 年旗艦市場確立了極高的硬件標準，惟因為晶片價格飆升，令手機的定價亦比上代較高，市場目標客群相信鎖定在追求極致影像與續航的進階用家。

OPPO Find X10 Pro Max 港版規格 屏幕 6.78吋 2772 x 1272 AMOLED （450 PPI、3600 nit、1-144Hz） RAM & ROM 16GB RAM + 512 GB ROM 處理器 聯發科技天璣9600 Pro（MTK9600 Pro 8核心） 系統 ColorOS 17.0（Android 17） 相機（前置） 5000萬畫素廣角鏡頭（f/2.0） 相機（後置） 2億像素潛望式長焦鏡頭（f/2.1） 2億像素主鏡頭（f/1.5） 2億像素超廣角鏡頭（f/2.2） 320萬像素丹霞鏡頭（f/2.4） 網絡 Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 其他 NFC、USB 3.2 Gen1 防水防塵等級 IP68 & IP69 充電功率 80W極速閃充 + 50W無線閃充 電池容量 8000mAh 尺寸 161.32 x 76.57 x 8.40mm 重量 233g（月白）／235g（淺鈦） 售價 $10,999

OPPO Find X10 Pro Max（16GB + 512GB）香港售價為 HK$10,999。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

