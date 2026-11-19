OPPO Find X10 Pro Max評測：高質素三鏡全2億像素配8000mAh巨電
OPPO Find X10 Pro Max 一星期深度評測！智能手機攝影長期受制於副鏡頭畫質妥協，但 OPPO Find X10 Pro Max 徹底打破這道物理高牆，將廣角主鏡、超廣角及潛望長焦全部升級至 2 億像素。而且新機更塞入 8000mAh 超大容量電池與 2nm 製程處理器，以萬元定價正式登陸香港。記者就將新機深度實測使用一星期，看看新機在一眾對手之下表現如何？值不值得入手？
三組2億像素鏡頭 實拍表現如何？
過去旗艦手機普遍僅在主鏡頭或長焦鏡頭採用高像素感光元件，超廣角往往成為畫質最大的缺陷。今次OPPO Find X10 Pro Max 採取無差別規格策略，後置三顆鏡頭全數配備 2 億像素感光元件，輔以第二代丹霞色彩還原鏡頭校準色溫。廣角主鏡採用 OPPO 與三星共同開發的全新 1/1.28 吋 ISOCELL HPC 感光元件與 f/1.5 大光圈，配合 DeepPix 技術可實現高達 17 檔動態範圍；124 度超廣角及 3 倍光學變焦潛望長焦則同樣用上 1/1.56 吋感光元件，其中長焦更擁有 f/2.1 大光圈與 10cm 最近對焦距離，兼顧遠攝與長焦微距。規格極度進取。
記者在這一星期實測中發現，這三鏡頭的配置讓用家在任何光線與焦段下切換鏡頭，均無需擔心畫質斷崖式下跌。透過搭載的 LUMO True Image Engine，系統減少了過度銳利化與人工塗抹感，在逆光場景下依然保留自然光影層次。拍攝影片方面三鏡全數支援 8K 30fps、4K 120fps 杜比視界（Dolby Vision）及 ACES 認證的 O-Log2 格式，並首度引入支援全感光元件成像區域的 Open Gate Capture，更與 Meta 合作優化 Instagram 近乎無損影片直出。
此外，香港同步引入提供 3.28 倍光學放大倍率的哈蘇（Hasselblad）增距鏡（$1,599），令有需要拍攝遠景的用家，可加錢另購。
內置不同濾鏡拍攝
8000mAh電池兼顧輕薄手感
續航力是這代旗艦的另一大突破，新機內置高達 8000mAh 典型容量的冰川矽碳負極電池，能量密度達 867 Wh/L，基本上用足一天仍然充滿電量。另外，受惠於高密度電池技術，一體式雕刻玻璃機身厚度依然控制在 8.4mm，機身重量大約為 235g，握持感與傳統 5000mAh 級別的 Pro Max 機型相若。充電方面支援 80W SUPERVOOC 有線快充及 50W AIRVOOC 無線快充，有線完全充滿需時大約 80 分鐘。
在重度測試下，8000mAh 電量帶來極具安全感的續航表現，即使長時間開啟高畫質遊戲或戶外錄影，亦能輕鬆應付兩天日常使用。機身同時具備 IP66、IP68 及 IP69 三重防塵防水認證，並通過瑞士通用公證行（SGS）五星抗跌認證，耐用度在頂級旗艦中名列前茅。
2nm天璣9600 Pro效能超卓
硬件運算由聯發科（MediaTek）最新的天璣 9600 Pro（Dimensity 9600 Pro）晶片驅動，採用台積電（TSMC）2nm 先進製程打造，八核架構最高時脈達 4.55GHz，並整合先進均熱板散熱系統。記者利用安兔兔（AnTuTu）進行跑分測試，輕鬆取得接近 450 萬分的頂級旗艦成績，隨後實測遊玩負載極高的《崩壞：星穹鐵路》，在高畫質設定下全程維持 60fps 滿幀運行，畫面流暢且毫無壓力，效能無庸置疑。
港版統一配備 16GB LPDDR5X 記憶體及 512GB UFS 4.1 儲存空間，比起外國僅提供 12GB RAM 的版本更具誠意。系統預載全新 ColorOS 17，除了提升 55% 應用程式啟動穩定性外，更與 Manus 合作推出系統級 AI 智慧助理模式，能跨步驟整理文件與規劃行程，並內置可偵測合成語音及換臉詐騙的 AI 通話衛士。
機身正面配備一塊 6.78 吋平面 AMOLED 屏幕，解像度為 2772 × 1272（450 PPI），支援 1Hz 至 144Hz LTPO 自適應更新率及 3840Hz 高頻 PWM 調光。新屏幕採用新一代發光材料，成為首批支援專業電影級 BT.2020 廣色域的智能手機，配合高達 3600 nits 峰值亮度與極窄對稱邊框，戶外可視度與 HDR 色彩張力極佳。
OPPO Find X10 Pro Max 憑藉三組 2 億像素鏡頭與 8000mAh 電池，在 2026 年旗艦市場確立了極高的硬件標準，惟因為晶片價格飆升，令手機的定價亦比上代較高，市場目標客群相信鎖定在追求極致影像與續航的進階用家。
屏幕
6.78吋 2772 x 1272 AMOLED
（450 PPI、3600 nit、1-144Hz）
RAM & ROM
16GB RAM + 512 GB ROM
處理器
聯發科技天璣9600 Pro（MTK9600 Pro 8核心）
系統
ColorOS 17.0（Android 17）
相機（前置）
5000萬畫素廣角鏡頭（f/2.0）
相機（後置）
2億像素潛望式長焦鏡頭（f/2.1）
2億像素主鏡頭（f/1.5）
2億像素超廣角鏡頭（f/2.2）
320萬像素丹霞鏡頭（f/2.4）
網絡
Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0
其他
NFC、USB 3.2 Gen1
防水防塵等級
IP68 & IP69
充電功率
80W極速閃充 + 50W無線閃充
電池容量
8000mAh
尺寸
161.32 x 76.57 x 8.40mm
重量
233g（月白）／235g（淺鈦）
售價
$10,999
OPPO Find X10 Pro Max（16GB + 512GB）香港售價為 HK$10,999。
林勇（Kenneth Lam）
香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。