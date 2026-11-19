2026 App Store Awards入圍名單揭曉，iPhone、iPad、Mac、Apple Watch等精選必裝45款工具及遊戲App！每天通勤途中聆聽人工智能語音朗讀，或是下班後安坐客廳投入虛擬實境對戰，優質應用程式早已融入現代人的日常生活。隨着年底臨近，年度盛事 2026 App Store Awards 正式公佈 45 款入圍程式及遊戲名單，作品橫跨手機、電腦及空間運算平台，展示過去一年全球開發團隊在技術創新與文化影響力方面的亮眼成績。



年度Apps革新日常體驗

「年度最佳 iPhone App」類別中，3 款入圍程式分別從閱讀、攝影及旅遊切入日常需求



-《ElevenReader》運用自然流暢的人工智能語音朗讀各類文字內容，提升用家獲取資訊的便利度

-《(Not Boring) Camera》把手機鏡頭轉化為可度身訂造的復古相機，為日常拍攝增添玩味

-《Raylie》則專注於航空出行，為每段旅程提供個人化的飛航體驗。

年度最佳 iPhone App

至於「年度最佳 iPhone 遊戲」同樣創意十足



-《BALL x PIT》大膽突破傳統打磚塊玩法的框架

-《DAVE THE DIVER》帶領玩家潛入神秘深海展開探索與經營

-《Gambonanza》則重新建構國際象棋規則，為經典棋藝注入新鮮感

年度最佳 iPhone 遊戲

「年度最佳 iPad App」中，屏幕更大的平板裝置則為創作與大型遊戲提供充足發揮空間。



－透過精美靈感板（Mood Board）激發創意思維的《Cosmos》

－為兒童打造歡樂學習與互動空間的《Kiddopia》

－降低介面設計門檻、讓任何用家都能輕鬆構思網站或程式的《Mockup》

年度最佳 iPad App

「年度最佳 iPad 遊戲」



－《伊莫》邀請玩家與可愛角色結伴踏上奇幻探險

－《明日方舟：終末地》讓玩家在遙遠月球上發動震撼戰鬥

－《燕雲十六聲》則憑藉電影級武打畫面突圍而出

年度最佳 iPad 遊戲

「年度最佳 Mac App」中針對桌面電腦工作與娛樂需求，3 款入圍作品均致力於提升日常效率。



－《Paste》為 Mac 系統的剪貼板賦予更強大的管理功能

－《Things 3》協助用家有條理地應對繁雜事務

－《Ulysses》則提供流暢的寫作環境，助用家輕鬆製作排版精美的文件

年度最佳 Mac App

「年度最佳 Mac 遊戲」



－《Big Walk》鼓勵朋友之間透過溝通一同解開謎題

－《Blue Prince》引領玩家探索滿載離奇異象的神秘豪宅

－《赤血沙漠：強化版》則建構出飽受戰火蹂躪的遼闊奇幻世界

年度最佳 Mac 遊戲

訂閱制遊戲平台「年度最佳 Apple Arcade 遊戲」組別，入圍作品兼顧益智挑戰與休閒療癒。



－《Perchang World》以佈滿彈珠的物理機關謎題考驗玩家的空間思維

－《PowerWash Simulator》憑藉高度擬真的清洗過程，帶來充滿滿足感的除污體驗

－《Pusheen’s Place》則以可愛貓咪為主角，成功吸引休閒玩家投入其中

年度最佳 Apple Arcade 遊戲

隨着空間運算生態日趨成熟，「年度最佳 Apple Vision Pro App」充分展現三維畫布的應用潛力。



－《Adobe Premiere》讓創作者在寬闊空間畫布上進行影片剪接

－《MLB》帶領棒球迷仿如置身本壘後方現場直擊賽事

－《Museas》更把用家客廳化身為華麗藝廊

年度最佳 Apple Vision Pro App

「年度最佳 Apple Vision Pro 遊戲」同樣善用空間互動特性



－《Cueva de las Manos》巧妙以光影設計獨特謎題

－《Ping Pong Club》提供節奏明快的虛擬乒乓球對戰

－《空間特戰隊：劇情模式》則讓玩家安坐家中投入極具臨場感的第一人稱戰鬥

年度最佳 Apple Vision Pro 遊戲

穿戴裝置與客廳娛樂方面，「年度最佳 Apple Watch App」聚焦健康數據與天文觀察



－包括把健身數據轉換成切實可行分析見解的《Bevel》

－聚焦即將出現月相現象的《Moonlitt》

－實時報告用家壓力水平的《StressWatch》

年度最佳 Apple Watch App

「年度最佳 Apple TV App」則由 3 款風格各異的作品入圍



－《Case Solved: The London Files》將趣味邏輯謎題融入黑色偵探懸疑故事

－《Letterboxd》匯集影評人與好友的電影推介

－《Pocket Casts》則讓用家輕鬆將 Podcast 節目傳送至電視大螢幕播放

年度最佳 Apple TV App

除了技術與娛樂表現，全球 App Store 編輯亦透過「文化影響力 App」表揚對社會及環境帶來正面效益的 6 款作品



《Brilliant》以互動方式傳授數學與科學基礎知識

《chilli》讓用家輕鬆參與為地球議題倡議的行動

《Hearing Buddy》專為失聰或聽障用家設計，協助他們更順暢地跟上日常對話

《Karrot》致力促進鄰里之間的二手循環經濟

《setlog》為社交媒體帶來真實不造作的一面

《Unedo》則把學習西班牙文轉化為饒有趣味的文化旅程

文化影響力 App

同樣有 6 款作品入圍的「文化影響力遊戲」，透過互動敘事觸動人心。



《折言》細膩講述感動人心且挑戰處處的個人故事

《Consume Me》引導玩家面對飲食失調的現實處境

《PancitoMerge》展現墨西哥烹飪文化的獨特魅力

《Sago Mini Jinja’s Garden》打造適合闔家同樂的遊戲空間

《Spilled!》為清理受污水流渠道的工作增添樂趣

《Tiny Bookshop》則致力塑造溫馨共融的社區氛圍

文化影響力遊戲

Apple App Store 副總裁 Carson Oliver 表示，今屆入圍作品展現了全球開發人員的非凡創意，無論是帶領玩家走入充滿想像力的新世界，抑或協助用家學習新技能與為社區帶來改變，均重新定義了大眾聯繫、創作及體驗世界的方式。據指今屆 2026 App Store Awards 的最終得獎結果將於 2026 年 11 月內正式揭盅。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

