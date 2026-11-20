Google Maps實用導航秘技，1句話秒定路線與3大隱藏功能教學！每逢週末相約親友外出，或趕赴陌生區域開會，迷路總令人感到煩惱。許多人習慣提早打開手機地圖查閱交通，卻常在匆忙間按錯起點與終點，反覆輸入非常費時。其實日常頻繁使用的 Google Maps 具備聰明的搜尋邏輯，用家只需在搜尋欄輸入 1 句簡單文字，系統便會即時辨識並提供導航指引，配合另外 3 項隱藏操作秘技，能大幅提升規劃行程的效率。



必學！1句話極速規劃路線

過往使用地圖應用程式尋找目的地，大家多數習慣先標記目前位置，再另行開啟欄位輸入終點，步驟繁瑣且容易出錯。如今 Google Maps 支援直覺的自然語言辨識，用家只需直接在頂部搜尋欄打上「尖沙咀碼頭到中環碼頭」這類連貫字句，系統便會自動拆解內容，準確判斷出發地與目的地並顯示路線建議。用家更可隨時切換步行、駕駛及公共交通等不同模式，無須任何額外設定，令日常出行變得更直接流暢。

直接一句講起點至終點，便可以即時顯示路徑。

隱藏技1：1指縮放地圖秘訣

在人多擠迫的街道步行時，大家經常只能騰出 1 隻手操作手機，另 1 隻手可能正提著雨傘或隨身物品，傳統的雙指縮放手勢便顯得相當不便。其實 Google Maps 內建了專為單手操作而設的縮放捷徑，用家只需在螢幕地圖上快速點擊 2 下，並在點擊第 2 下時保持手指按住螢幕，直接往上或往下滑動即可。往上推會拉遠地圖視野，往下拉則能放大街道細節，即使在繁忙街頭也能輕鬆單手確認方向。

單手快速在地圖上點2下，再按下去屏幕後，便可以拉上拉下單手放大縮小地圖。

隱藏技2：在旅途新增中途停靠點方法

對於駕車出遊或單日需要走訪多個地點的用家而言，單純設定 1 個終點並不足夠。在確認最終目的地後，只需點擊畫面右上角選單圖示，進入選單並按下編輯停靠站，便能自由新增多個沿途地點。程式容許用家隨時拖曳各個站點以調整先後順序，系統會隨即重新計算總距離與預計車程。這項設計免卻了每抵達 1 個地方便要重新搜尋的麻煩，無論規劃假日出遊或處理多項日常事務都極具彈性。

就算已設定路線，都可以簡單地加入中間地點。

隱藏技3：導航分享行程進度

與朋友相約聚會時，大家經常需要互相查詢位置與抵達時間。為免在乘車或駕駛期間分心回覆訊息，Google Maps 提供了實時行程進度分享功能。當設定好路線並正式開始導航後，只需在路線資訊頁面向上滑動，便可點選分享行程進度，透過通訊軟件將實時定位連結發送給親友。對方打開連結後，既能看到用家當前的確實位置，亦可掌握預計到達時間，讓雙方在約會前都能更安心從容。

地圖路徑行駛時，可以選擇「分享行程進度」，便可以直接分享給朋友。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

