近日，日本電訊營運商KDDI發布一款極簡按鍵手機INFOBAR ZERO，售價32,780日元（約1600港元），將於12月底開售。



這款手機由設計師深澤直人操刀設計，主打「數碼減負」，刻意刪去網頁瀏覽、社交App等上網功能，核心只保留打電話、收發短訊兩大基礎通訊能力。

日本運營商KDDI發布一款極簡按鍵手機INFOBAR ZERO，售價32,780日元。（YouTube@au）

該機型是INFOBAR系列時隔8年推出的新品，定位備用機，採用撞色實體數字鍵盤，配備一枚200萬像素鏡頭，可以拍攝復古質感相片，附帶電話簿、鬧鐘、計數機、日曆等簡單內置基本工具。

日本INFOBAR ZERO手機僅留基礎功能▼▼▼

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雖然搭載4G LTE與藍牙，但無法瀏覽網頁，也不能下載任何App，Wi-Fi僅用於系統升級和eSIM激活，日常使用完全無法連接網絡上網。

據介紹，之所以要推出這款產品，主要瞄準當下「數碼疲勞」現象：不少人長期被手機推送通知、社交媒體訊息持續打擾，希望擁有一台能隨時聯繫他人，又不會被網絡訊息牽著走的設備，適合外出度假、休息時段使用，短暫遠離網絡世界。

想法雖好，但這款手機並不能得到廣泛認可，有人認為它定價偏高，性價比一般，只是一款情懷復古產品，只適合想要戒除手機依賴的用家，註定不會有太高的銷量。

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