iPhone 4掀復古潮！非CCD仍成平替真相　舊機CMOS畫質差但有味道

最近稍微關注點數碼或者二手市場的朋友，可能都發現了一個特別魔幻的事，當年家裏抽屜吃灰、拿去手機店換臉盆都沒人要的iPhone 4和iPhone 4s，突然身價暴漲了。



在一些二手平台上，成色稍微好點的，價格比前幾年硬生生翻了幾十倍，二手販子給它們貼上「平替CCD」、「冷白皮神器」的標籤，硬是把這台十幾年前的電子垃圾炒成了現在的潮流單品。

當年家裏抽屜吃灰、拿去手機店換臉盆都沒人要的iPhone 4和iPhone 4s，突然身價暴漲了。（微博@中國藍新聞）

一台連微信都打不開、劃個屏幕都卡頓的古董機，憑什麼在今天又火了？這事兒還真不能全怪大家盲目跟風。從iPhone 4被瘋搶這事兒聊開去，其實能看出大家現在對手機拍照這件日常小事的態度，已經發生了挺大變化。

我們為什麼開始愛上了「復古圖」？

要弄明白老舊設備為什麼回潮，得先看看我們現在天天用的手機拍出來的照片是什麼樣。說實話，大家對現在智能手機的「完美照片」有點審美疲勞了。現在的手機拍照算力太過先進，你點一下快門，手機處理器在後台瞬間合成幾十張照片，降噪、提亮、把天空抹得湛藍，拍人像照片時把美顏調高一點，輕鬆磨得一點瑕疵都沒有。

iPhone 17 Pro拍攝樣張：

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這就導致了一個問題：照片越來越「正確」，不管是晚上還是陰天，拍出來都跟白天一樣亮堂，所有的細節都一清二楚。這種把暗部提亮、邊緣鋭化的照片，拍出來可能比肉眼所見的細節都要多。

看多了這種千篇一律的高清精修圖，大家自然會想換換口味。復古老設備的魅力，恰恰就在於它們「拍得不清楚」。那些噪點、模糊的邊緣、偶爾不對勁的顏色，反而讓人覺得這才是真實的記錄。它帶有一種隨意的、粗糙的生活氣息。

再加上現在的年輕人，其實對以前那種復古科技自帶一種濾鏡。拿着一塊厚重方正的老iPhone，聽着那個年代特有的機械快門聲，本身就是一種挺酷的自我表達。

老iPhone到底有什麼「味道」？

說到底，老iPhone拍出來的氛圍感，究竟是哪兒來的？以前的手機傳感器很小，像素也就500萬、800萬，也沒那麼多算法支持，這就導致了幾個很有意思的現象：

第一，光影比較真實

因為沒有現在的HDR技術，老手機遇到明暗對比強烈的場景就抓瞎，亮的地方曝掉，暗的地方就直接是一片死黑。但這反而留住了照片真實的明暗對比，看着特別有立體感。

iPhone 4s拍攝樣張：

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第二，不可控的色彩偏移

當年的算法算不準白平衡，在不同的燈光下，照片經常會偏色，容易拍出「故事感」。

第三，天然濾鏡抹瑕疵

那時候的鏡頭鍍膜技術一般，遇到強光容易產生眩光，加上傳感器底子小帶來的畫面噪點，兩相疊加，就像是給照片加了一層天然的柔光鏡。它把人的皮膚瑕疵抹平了，看着反而挺有質感。

其實，現在的手機大廠們早就了解大家對這種「復古感」的偏愛。這幾年，各家手機不僅在跟徠卡、哈蘇這種老牌相機廠聯名，還都在系統裏塞進去了各種復古相框、膠片色彩，甚至專門去做模擬即影即有的那種「撕拉片」模式。

所謂的「撕拉片」模式，其實就是手機廠給出的一個折中方案，底層依然是用最新的大底傳感器和好鏡頭來拍，保證照片有足夠的清晰度，但是在最終出圖的時候，系統主動去「做減法」。算法會故意增加一些暗角，把照片邊緣壓暗，調配出那種濃郁的、有電影感的色彩，最後再給你套上一個帶有即影即有相紙紋理的相框。

這樣做的好處是，你既能得到大家想要的復古情緒，發到朋友圈很有腔調，又不用忍受老手機那種真正粗糙、甚至糊得沒法看的畫質。這是一種可控的復古，體驗上比你真拿個十年前的舊手機去拍要好太多了。

【延伸閲讀】iPhone突然閃退無法開機？官方警告這習慣恐變磚！1招教你自救（點擊連結看全文）

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聽句勸：買老設備就是交智商稅

說了這麼多老照片的好，不過這裏還是要奉勸各位，千萬、千萬不要頭腦一熱，去花高價買一台十幾年前的iPhone 4，或者任何被炒上天的老舊電子設備。很多人看網上那些博主發的老手機拍的神圖，覺得特別有感覺。但人家沒告訴你的是，拍出這一張好看的照片背後，廢了多少張片子，又忍受了多爛的使用體驗。

拿iPhone 4來說，放到今天，它的體驗絕對是災難級的。十幾年前的電池早就老化得不成樣子了，出門拍個十幾分鐘可能就直接黑屏關機，遇到冬天甚至還會被凍關機，最要命的是卡頓，你遇到一個想抓拍的畫面，掏出手機，點開相機，眼巴巴看着屏幕卡了兩三秒才出現畫面，黃花菜都涼了。

說白了，現在老手機價格暴漲，花大幾百塊錢去買一個現在只值幾十塊錢、只能當板磚的舊手機，這不是為情懷付款，這純粹是被人當韭菜割了。

復古只是一種風格，沒必要被某個具體的舊設備綁架，現在的修圖App那麼強大，不管是各種膠片模擬相機，還是哪怕用基礎的修圖軟件自己拉一拉曲線、加點顆粒感，分分鐘就能模擬出比iPhone 4更出彩的老照片效果。

很多人懷念老照片，留住這份心情就好，至於那台卡得連微信掃碼都費勁的舊手機，就讓它老老實實待在記憶裏吧，這筆智商稅咱們不交。

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