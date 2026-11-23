2027 Apple新品懶人包：今年忍手無買iPhone 18 Pro同Duo是明智之舉？2027年將迎來Apple歷來最密集的硬件更迭潮，新任CEO約翰·特努斯（John Ternus）正全面加速產品開發節奏，預計明年將推出多達18款新品，橫跨春、夏、秋三季，涵蓋延遲亮相的標準版iPhone 18、迎來20週年大改款的iPhone 20 Pro，以及力圖修正首代不足的摺疊機iPhone Duo 2。



18款新品明年上市！（epa）

Apple 2027年18款新品發布時間表對換機族有何影響？

在過去的產品週期中，Apple通常將最核心的iPhone陣容集中於9月發布。然而，2026年秋季Apple首度採取「分拆發布策略」，將舞台完全留給高利潤的iPhone 18 Pro以及售價高昂的摺疊機iPhone Duo。據彭博社（Bloomberg）記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）的報道，這項決策將導致2027年上半年出現前所未有的「春季機海」。這意味著2027年不再需要苦等秋季；明年3月即可迎來極具性價比的主流機型，而追求極致創新的科技發燒友，則可將預算精準鎖定在下半年的20週年紀念款與新一代摺疊機。

春季反擊戰：iPhone 18、18e與Air 2聯手突圍

據彭博社（Bloomberg）馬克·古爾曼（Mark Gurman）及外媒供應鏈消息匯總，Apple預計在春季一口氣推出多款主流及入門級智能手機，以搶佔中階市佔率：

標準版iPhone 18與入門版iPhone 18e：延後半年亮相的標準版iPhone 18預計將直接搭載新一代A20晶片。受惠於台積電（TSMC）更成熟的製程，這批春季新機在散熱與能源效益上將比過往的標準版更具優勢。而定位更入門的iPhone 18e則可能保留60Hz螢幕，主打極致性價比。



iPhone 18與Air 2模具曝光。（X）

超薄升級iPhone Air 2：針對首代Air機型備受詬病的單鏡頭設計，第二代iPhone Air 2將迎來顯著升級。除了同樣搭載A20晶片外，最大的亮點在於補齊超廣角雙鏡頭配置，大幅提升攝影實用性，並在極致輕薄的機身內微調電池結構以延長續航力。



iPhone 18與Air 2模具曝光。（X）

秋季巔峰之作：iPhone 20 Pro的全玻璃工藝挑戰

根據MacRumors披露的最新設計傳聞，iPhone 20 Pro將打破現有的直角邊框美學，採用一種類似「全玻璃包覆」的四曲面設計。螢幕玻璃將向機身四個邊緣延伸，並巧妙地掩蓋內部的金屬框架，營造出正面幾乎「零邊框」的視覺衝擊。Memeburn針對iPhone 20 Pro的分析報告指出，新機將分為6.41吋與6.96吋兩個版本；儘管外界曾期盼能完全移除動態島（Dynamic Island）實現真全螢幕，但目前可靠情報顯示，基於Face ID的高安全性要求，動態島在2027年仍會予以保留。

iPhone Duo 2遭遇Face ID死線危機

iPhone Duo雖然成功打響了Apple進軍摺疊螢幕市場的第一炮，但其厚重機身與僅配備側邊Touch ID的妥協，也讓不少進階用家卻步。2027年秋季預定推出的第二代iPhone Duo 2（內部代號V78），正全力解決這些痛點。

據ZDNET披露的iPhone Duo 2開發內幕，Apple工程團隊正極力在Duo 2的外螢幕中整合Face ID模組，並嘗試加入長焦鏡頭（Telephoto lens）。然而，要在摺疊機寸土寸金的機身內（尤其是為了達成比第一代更輕薄的目標）塞入複雜的原深感測鏡頭與潛望式長焦結構，面臨著極大的物理挑戰。供應鏈消息警告，若未能在量產死線前解決內部空間排布與鉸鏈耐用度的衝突，Face ID等旗艦功能極可能被迫延後至2028年的第三代產品。為節省空間，Apple亦正測試將動作按鈕（Action Button）與相機控制鍵整合為單一實體鍵的方案。

厚重機身與僅配備側邊Touch ID的妥協，讓不少進階用家卻步。（The Guardian）

除了手機產品線，2027年的18款新品名單中，還傳聞包含首款無螢幕的Apple Glasses智能眼鏡以及大幅升級的MacBook系列。對於現階段握緊錢包的消費者而言，2027年無疑是充滿選擇的一年。若你的舊機已不堪重負，明年3月的iPhone 18足以提供高性價比的流暢體驗；若你渴望見證Apple下一個十年的設計語言，那麼秋季的iPhone 20 Pro與Duo 2絕對值得你繼續耐心等待。

資料來源：Android Headlines、Tbreak Media、AppleInsider、The Guardian、ZDNET

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

