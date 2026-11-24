Android病毒，新木馬Bazuka假死機銀行戶口清零！｜不少 Android 手機用家在瀏覽網頁或社交平台時，往往貪圖免費，隨手下載標榜提供成人影片或免費電視頻道的安裝檔。這個習慣隨時成為災難開端，一旦不小心誤裝來歷不明的程式，手機即會淪為黑客提款機，甚至面臨銀行戶口被全數清零的危機。荷蘭流動安全研究機構 ThreatFabric 近日揭發一款名為 Bazuka 的危險 Android 惡意軟件框架，它不但能製造假死機畫面掩護背景盜竊密碼，更結合人工智能自動評估受害者身家，專挑高資產目標下手。



偽裝成人／免費影片App誘騙安裝即奪控制權

根據ThreatFabric 披露的最新技術報告，安全人員早於 2026 年 10 月底調查一宗 NFC 盜刷的銀行木馬案件時，首度發現 Bazuka 的蹤影。與一般單一功能的病毒不同，Bazuka 是一個結構嚴密的犯罪框架，由投放器、主控模組以及多達 23 個惡意攻擊模組組成。網絡犯罪分子看準部分用家的獵奇心理，在社交媒體廣告與釣魚網站散播偽裝成成人特權版 TikTok（軟件包名稱為 com.tiktok.premium）或免費串流電視的安裝檔，誘騙受害者繞過官方商店進行側載安裝。

用家一旦不慎按下安裝，惡意程式便會要求開啟安裝第三方軟件的權限，隨即在背景下載名為 com.tiktok.premium.pro 的啟動器，將主要木馬植入手機。更令人防不勝防的是，Bazuka 的後台容許黑客自訂程式清單檔案，製造出權限極簡的「輕量版」偽裝程式，藉此大幅減低防毒機制警覺，甚至有機會繞過 Google Play Protect 的審查潛伏於官方商店之內。

製造假死機黑屏掩護盜取銀行密碼

過往的銀行木馬在偵測到網上銀行啟動時，多數會彈出假登入頁面誘騙用家輸入資料，較容易被警覺性高的市民識破。然而 Bazuka 卻採用極為陰險的動態螢幕覆蓋技術，只要用家被騙開啟 Android 系統的無障礙服務（Accessibility Services），木馬便會在發動攻擊前的一瞬間，即時截取手機當下的主畫面或鎖定畫面，並將這張真實截圖以最高優先級全屏鎖死在螢幕最上層。

在假截圖的掩護下，受害者無論如何點擊螢幕均毫無反應，往往只會以為手機突然hang機或觸控失靈，完全不知道背後正發生資產洗劫。就在手機看似「死機」的短短數十秒內，Bazuka 已經在底層真實介面瘋狂運作，透過按鍵側錄偷取網上銀行登入密碼、自動攔截並隱藏銀行發出的雙重認證短訊驗證碼，甚至監控剪貼板內容，一旦發現用家複製加密貨幣錢包地址，便立即偷天換日替換成黑客的收款地址，直接將戶口存款與虛擬資產轉走清零。此外，它更可遙距開啟鏡頭與咪高峰偷拍偷錄、追蹤定位、盜取通訊錄，甚至利用 USSD 指令強行設定來電轉接，切斷受害者接收銀行防騙警示的途徑。

病毒更會識得「扮死機」於底層運作，透過按鍵側錄偷取網上銀行登入密碼、自動攔截並隱藏銀行發出的雙重認證短訊驗證碼，來登入戶口偷錢。

強開無線調試奪系統權限兼能自毀

為了徹底控制受感染手機，Bazuka 更把 Android 系統原本供工程師使用的Wireless Debugging功能武器化。在取得無障礙權限後，木馬會自動跳轉至系統設定頁面，模擬人手點擊開啟「開發者選項」並啟動無線調試。當螢幕彈出配對驗證碼的一刻，惡意程式便會直接讀取該組數字並完成本地配對，從而奪取最高級別的系統控制權限。

憑藉這項深層權限，Bazuka 能夠直接在系統底層強行關閉 Google Play 安全防護機制，令手機徹底失去防禦能力。為免行蹤敗露，該木馬更內置自毀程式，一旦察覺環境異常或完成洗劫任務，便會瞬間清空本地儲存資料、刪除數據庫並停用自身，令受害者在發現戶口一分不剩時，連追究黑客的證據亦無從入手。整個盜竊過程透過兩條獨立的 WebSocket 通道運作，一條負責接收指令，另一條則將手機畫面與竊取所得的銀行資料實時回傳至遠端伺服器。

結合AI自動為受害者身家資產評分

更令人不寒而慄的是，這批黑客已將人工智能變成精準掠奪的工具。ThreatFabric 在剖析 Bazuka 的遠端控制面板時，發現系統直接整合了大型語言模型（LLM）對話介面，支援本地及雲端 AI 系統。當新一台手機受感染並回傳裝置型號、已安裝的銀行與投資理財程式清單及短訊紀錄後，黑客只需輸入預設指令，AI 便會自動分析受害者的財務狀況，為每名受害者打出「肥羊評分」。

透過這種自動化篩選機制，黑客能夠在成千上萬部受感染手機之中，第一時間鎖定戶口結餘豐厚的高淨值受害者，並由 AI 度身訂造入侵與套現策略，務求在最短時間內將目標戶口徹底清零。從其控制面板混合英語與俄語介面的特徵推斷，背後極可能涉及東歐犯罪集團。安全專家警告，Android 用家切勿因為貪看免費成人影片或電視直播而下載任何來歷不明的 APK 安裝檔，同時應立即檢查手機設定中的無障礙權限與開發者選項，確保無授權陌生程式取得控制權，以免畢生積蓄化為烏有。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

