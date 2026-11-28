近日，馬斯克（Elon Musk）在社交平台X發帖重申其對車載雷達的態度，稱「添加雷達會降低有效信噪比（Adding radar "reduces" effective SNR）」。



有車主發布影片稱在霧中使用FSD，「FSD V15完全消除了霧，難以置信」，馬斯克也下場回覆「Yup」表示認可。

馬斯克在社交平台X發帖重申其對車載雷達的態度，稱「添加雷達會降低有效信噪比」。（X@Elon Musk）

而Meta前CTO邁克·施羅普費爾（Mike Schroepfer）在評論區追問，對於能更好估算高度的現代雷達而言，這一結論是否仍然成立，它們能否在霧天或強光干擾下提供更好的數據。

馬斯克則回覆稱，

我們設計了自己的超級精準雷達系統，它曾搭載於部分Model S和Model X上，但被我們捨棄了，超人般的純視覺能完全碾壓它。

事實上，堅持純視覺方案是馬斯克多年的執念，此前他公開嘲諷激光雷達（LiDAR）是自動駕駛的「拐杖（crutch）和闌尾」（It's like having a whole bunch of expensive appendices），並稱「用激光雷達的都是傻子」（LiDAR is a fool's errand. Anyone relying on LiDAR is doomed.）。

堅持純視覺方案是馬斯克多年的執念，此前他公開嘲諷激光雷達是自動駕駛的「拐杖和闌尾」。（Tesla）

此後，2021年Tesla移除毫米波雷達，2022年又移除超聲波感應器，量產車感知硬件只剩鏡頭。

2025年他回應Uber CEO質疑時解釋過原因，激光雷達、毫米波雷達的數據一旦與鏡頭不一致，系統就會「犯迷糊」不知道該聽誰的，這種感應器歧義帶來的風險比單一感應器更大。

不過，與Tesla形成鮮明反差的是，中國車企正在把激光雷達捲成「軍備競賽」。

今年3月，華為發布全球量產最高規格的896線雙光路圖像級激光雷達，可在120米外識別14厘米小目標，已搭載鴻蒙智行和採用乾崑智駕的多款車型。

禾賽科技（Hesai Group）拿出1440線AT1440和800線ETX，雙晶片方案最高可支持4320線；速騰聚創（RoboSense）也推出了1080線產品，2026年被業內稱為車載激光雷達「千線元年」。

禾賽科技拿出1440線AT1440和800線ETX，雙晶片方案最高可支持4320線。（禾賽科技官網）

並且，激光雷達的價格同樣在跳水，128線產品已降至千元（人民幣，下同）級別，192線約三四千元，激光雷達甚至開始出現在零跑A10這類10萬元級車型上。

比較來看，中國廠商要靠堆硬件做安全冗餘，而Tesla則是靠海量數據訓練「電子眼」，目前，兩條感知路線之爭的最終答案，還沒有出爐。

【延伸閲讀】Tesla無人車Cybercab規格曝光：無軚盤雙座位設計 主攻平價市場（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】