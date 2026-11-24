德國TÜV協會近日發布年度車輛檢測報告，Tesla Model Y再次遭遇尷尬，連續第二年在2至3年車齡組中排名墊底。



報告顯示，在參與統計的109款車型中，Model Y以18.5%的重大或危險缺陷率排名最後，高於上一年度的17.3%，也遠超同車齡組6.4%的平均水平。

報告顯示，Model Y以18.5%的重大或危險缺陷率排名最後，高於上一年度的17.3%，也遠超同車齡組6.4%的平均水平。（TÜV）

這意味著，在德國接受首次定期技術檢驗的Model Y中，接近每5輛就有1輛被檢出需要處理的重大或危險缺陷。

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TÜV協會指出，自2015年度報告以來，還沒有任何2至3年車齡車型出現過如此高的重大缺陷率。這份報告基於2025年7月1日至2026年6月30日期間，德國TÜV檢測站完成的約970萬次車輛檢驗，具有較大的樣本規模。

具體來看，Model Y最突出的問題來自懸掛系統，其承載球頭和導向關節磨損等缺陷，被檢出的頻率達到對比車型的24倍。

Model Y最突出的問題來自懸掛系統，制動系統同樣表現不佳。（Tesla）

制動系統同樣表現不佳，3.4%的Model Y被發現存在煞車碟缺陷，而同車齡組平均水平僅為1.0%。此外，Model Y的車頭照明系統也出現了高於平均水平的故障比例。

需要指出的是，接受檢測的Model Y平均行駛里程達到5.8萬公里，高於同組車型4.7萬公里的平均水平，這可能對零部件磨損產生一定影響。

但報告認為，車輛設計和零部件耐久性同樣不可忽視，不能僅用電動車重量較大或使用強度較高解釋不同車型之間的明顯差距。

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