CD播放器搜尋量狂飆96%！數碼串流時代，實體唱片市場在2026年迎來驚人反轉。根據美國唱片業協會（RIAA）最新公布的2026年中報告，美國市場今年上半年鐳射唱片（CD）銷量按年暴增45.7%，達到1,750萬張；銷售額亦急升58.6%。這個增幅遠遠拋離了近年備受追捧的黑膠唱片。隨著二手CD交投極度熾熱，樂迷在尋寶時難免會遇到光碟刮花、播放時爆音或跳線（俗稱「窒機」）的問題。要挽救這些珍貴唱片，坊間雖有牙膏拋光等DIY偏方，但若不了解光碟的物理界限，錯誤操作分分鐘令絕版碟永久報銷。



HO唱片行售賣大量中外黑膠唱片和二手唱片。（香港旅遊發展局）

2026年CD銷量增幅為何反超黑膠？拆解實體唱片復興潮

演算法推薦令不少樂迷產生「審美疲勞」，加上黑膠唱片定價屢創新高，令相對廉價、輕便且具備數碼無損音質的CD重新成為Z世代的收藏新寵。

相對廉價、輕便且具備數碼無損音質的CD重新成為Z世代的收藏新寵。（Carousell）

這股復興潮在英國市場同樣勢不可擋。據《衛報》引述老牌唱片連鎖店HMV的數據指出，其CD銷量按年逆市上升10%；而英國百貨巨頭John Lewis的內部數據更顯示，自2026年7月起，網站上針對CD播放器的搜尋量激增達96%。當大批塵封十幾二十年的舊唱片重新流入市場，如何有效翻新與修復刮花光碟，旋即成為網絡熱話。

CD刮花跳線急救教學：為何「打圈抹碟」會令唱片即時報銷？

面對讀不到碟的情況，許多人第一反應是拿起衫尾，對著光碟底部用力「打圈狂抹」。這其實是極度致命的錯誤。要正確修復CD，必須先搞懂其物理構造。根據加拿大保護學院的影音載體護理指南，一張標準CD主要由底層極厚的聚碳酸酯（Polycarbonate）透明塑膠基板、中間極薄的金屬反射層（Metal layer），以及頂部的印刷標籤層組成。

CD播放器搜尋量激增。（The Guardian）

這衍生出兩個顛覆常識的保養鐵律：

1. 頂層比底層更脆弱：金屬反射層緊貼著頂部的印刷面，非常單薄且極易變形。若底層透明聚碳酸酯塑料被刮花，鐳射光束頂多是產生散射導致跳線；但若頂層印刷面被利器刮破，甚至因撕下貼紙而導致金屬層剝落，資料便會遭遇物理性毀滅，任何打磨都無法挽救。



2. 嚴禁打圈擦拭：CD的數據軌道呈螺旋狀同心圓排列，若打圈擦拭留下微細刮痕，會一次過破壞同一條軌道上的連續數據，超出播放機的糾錯極限；正確做法是由內圈中心孔向外緣作直線（徑向）擦拭。



牙膏偏方有效嗎？四款光碟修復法實測與成本對比

針對底部聚碳酸酯的刮痕，修復的核心原理是「削平刮痕邊緣」，讓鐳射光束能重新順利折射。綜合權威拆解維修網站iFixit的刮花CD修復標準操作指南，樂迷可按受損程度採取以下策略：

+ 4

修復方案 適用刮痕程度 核心原理與耗材 專家實測與風險評估 溫水徑向清潔法 指紋油污、極輕微浮塵 中性洗潔精去污，減少鐳射散射 零風險：用溫水沖洗後以不甩毛的毛巾由內向外抹乾，是所有窒機急救的第一步。 牙膏偏方打磨 極淺層表面微細紋 利用牙膏內的微粒磨圓刮痕銳角 中等風險：iFixit強調必須使用「純白色牙膏」，嚴禁使用含有粗糙微粒（beads）的透明啫喱牙膏，否則會令碟面嚴重霧化並造成二次傷害。 專用微研磨劑＋汽車蠟 輕度至中度表面刮痕 微米級研磨劑削平溝槽，蠟質填縫 效果穩定：使用汽車研磨劑打磨30秒至1分鐘，再塗抹薄層棕櫚蠟填補微隙並擦亮。 專業光碟打磨機服務 指甲可觸及的深層刮痕 電動水冷砂紙削層與鏡面拋光 修復率最高：交由二手唱片店的商用機處理，但會削薄基板，每張碟一生限磨2至3次。

資料來源：The Guardian、RIAA、iFixit、Canada.ca

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

