2026年9月，蘋果打破了自2019年以來「標準版與Pro版同時發布」的慣例。在9月9日的秋季發布會上，蘋果率先推出了iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款摺機iPhone Duo，而標準版iPhone 18則首次缺席秋季檔期。



根據近期多方供應鏈與媒體爆料，這款針對主流消費市場的標準版型號，已排期至2027年春季，並在性能、續航與成本控制之間呈現出明顯的新調整。

iPhone 18標準版概念圖。（X@Phonenurd）

1. 發布日期

根據曝光消息，標準版iPhone 18預計將在2027年春季正式發布，同台亮相的還將包括定位入門的iPhone 18e以及第二代超薄型號iPhone Air 2。

未來，蘋果可能會延續「秋季主打高端、春季覆蓋主流」的分批策略，iPhone 17的銷售週期將被拉長至約18個月，同時也緩解了蘋果多條產線在每年9月集中提升產能的壓力。

不過，產品線命名仍存在一絲變數。曾有部分傳聞稱，蘋果內部探討過精簡型號數量，甚至可能直接將輕薄雙鏡頭設計的iPhone Air 2命名為標準版iPhone 18，但目前主流供應鏈消息仍指向三款型號在2027年初各自獨立發布。

2. 核心配置

在核心硬件層面，標準版iPhone 18與18e預計將搭載2nm A20晶片，相比前代3nm A19在能效比上有望進一步提升。不過，為控制成本並拉開與Pro系列的差距，標準版A20可能會在GPU規格上有所精簡，例如採用5核甚至4核GPU方案。

目前業界對標準版iPhone 18的記憶體存在明顯分歧。分析師郭明錤認為，受記憶體漲價影響，iPhone 18與18e可能採用罕見的9GB RAM；而分析師Jeff Pu及其引用的供應鏈消息則傾向於12GB RAM。

這一差異將直接影響裝置端AI體驗。iOS 27中部分依賴本地算力的Siri AI語音表現力調節與高精度聽寫功能，需要至少12GB RAM才能運行。

iPhone 18預計將搭載已在Pro系列上登場的蘋果自研C2 5G基頻晶片，支援毫米波頻段並可降低約15%的流動網絡功耗；同時有望配備支援Wi-Fi 7、藍牙6與Thread協定的N1無線晶片。

3. 屏幕與外觀

外觀方面，標準版iPhone 18預計不會有大幅改動，繼續沿用6.3英寸OLED屏幕與最高120Hz ProMotion自適應刷新率，典型SDR亮度為1000nits，HDR峰值亮度1600nits，戶外峰值亮度最高可達3000nits。

但在看不見的成本環節，蘋果可能做出了讓步。報道稱，為抵消記憶體和儲存晶片（快閃記憶體）漲價帶來的成本壓力，蘋果計劃在iPhone 18與18e上重新採用Samsung M12+發光材料。

這意味着屏幕本身的功耗表現可能略遜於前代，需要依靠2nm晶片與更大的電池來彌補。此外，關於iPhone 18是否會同步Pro系列換裝更小尺寸的動態島，目前各方爆料尚不一致。

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4. 影像系統

在影像配置上，iPhone 18的後置鏡頭模組很大機會保持與前代相同，主要升級集中在自拍與互動操作細節。延續4,800萬像素主鏡頭+4,800萬像素超廣角的雙鏡頭組合（其中超廣角鏡頭仍是標準版區別於iPhone 18e的核心配置）。

2026年11月的最新爆料顯示，iPhone 18的主鏡頭模組體積可能略有縮小，但感應器規格暫時不會有重大升級。自拍鏡頭有望從iPhone 17的1,800萬像素進一步升級至2,400萬像素，為畫面裁剪和計算攝影提供更高的解析力餘量。

據爆料消息，蘋果可能會簡化iPhone 18側邊的相機控制按鈕，取消電容滑動感應，僅保留壓力感應功能，以降低維修與製造成本。

5. 電池續航與定價預期

續航是近期曝光中最受關注的亮點。2026年11月初有數碼博主披露，蘋果為壓低春季型號的生產成本，讓iPhone 18與iPhone 18e共用大量核心零部件，其中包括一塊容量4,430mAh的電池。

相比iPhone 17的3,692mAh，這一容量提升了約20%；部分曝光訊息還提及，蘋果可能通過取消實體SIM卡槽來為更大電池騰出內部空間，但該設計是否覆蓋所有上市地區仍有待確認。

價格方面，蘋果已在2026年9月全面上調了產品線定價，在售的256GB版本iPhone 17也從HK$6,899調升至HK$7,799。考慮到供應鏈傳出Samsung將在2027年初上調記憶體供應報價，標準版iPhone 18上市後的起售價預計至少維持在HK$7,799元水平，甚至不排除進一步上調的可能。

6. 總結

總體來看，標準版iPhone 18通過2nm A20晶片、C2基頻晶片、4,430mAh大電池以及2,400萬像素前置鏡頭，強化能效與日常基礎體驗，同時藉助與18e共用部件、調整屏幕發光材料來對沖上游元器件漲價。

對於當前不急於換機的用家而言，不妨等到2027年春季正式發布後，再對比屏幕質素、記憶體版本與實際售價做決定。

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