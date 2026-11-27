Android假短劇App木馬病毒！看短劇戶口竟被清空？2026年9月至11月21日期間，台灣爆發大規模假冒短劇應用程式（App）遠端盜轉網上銀行存款案件。台灣刑事警察局統計已接獲逾100宗報案，累計財產損失高達新台幣1,742萬元（約420萬港元），單一受害人最高損失達新台幣181萬元（約43.6萬港元）。這波攻擊主要鎖定透過非官方渠道下載安裝檔的Android手機用家，波及18間銀行、1間證券商及3間電子支付機構，共計22間金融與支付業者（包含19間銀行及證券商、3間電子支付機構）。犯罪集團透過植入木馬程式遠端操控受害人手機，在深夜側錄密碼及攔截刪除一次性密碼（OTP）驗證短訊，令用家在毫不知情下存款歸零。



看短劇戶口竟被清空？

假追劇App如何遠端盜轉網銀？木馬入侵4階段全拆解

據中央社報道，台灣刑事警察局（下稱刑事局）於2026年11月26日聯同金融監督管理委員會（下稱金管會）召開記者會，揭露這宗新型網銀盜轉案的運作機制。刑事局科技犯罪防制中心檢視受害人手機並進行模擬測試後發現，詐騙集團並非直接入侵銀行伺服器，而是看準近期在華人社群爆紅的短劇熱潮，在非官方網站、通訊軟件群組及不明廣告連結中，散布偽冒App：「黃果」、「紅果」、「抖陰」等熱門短劇平台的Android應用程式安裝檔（APK）。

黑客透過惡意安裝檔取得手機最高控制權的手法，可拆解為以下四個階段：

1. 散布誘餌安裝檔：歹徒以「免費觀看熱門短劇」作招徠，誘使Android用家繞過官方Google Play商店，直接下載來路不明的APK檔案。



散布誘餌安裝檔。

2. 偽造更新與建立VPN連線：當用家開啟假冒短劇App後，屏幕會彈出偽造的「Google Play更新」畫面，並要求建立虛擬私人網絡（VPN）連線。警方指出，這條加密連線旨在規避手機內置的異常流量安全偵測，同時在背景暗中植入另一支不在手機桌面顯示圖示的木馬程式。



偽造更新與建立VPN連線。

3. 誘騙開啟「無障礙服務」權限：惡意程式會反覆彈出操作教學視窗，誘導用家前往手機設定，開啟系統內置的「無障礙服務（Accessibility Service）」或「協助工具」權限。該功能原意為協助視障或肢體障礙人士操作手機，一旦授權予惡意程式，木馬便能模擬人類點擊屏幕。



誘騙開啟「無障礙服務」權限。

4. 遮罩掩護奪取12類授權：取得無障礙權限後，木馬程式會立即在屏幕覆蓋「系統更新中」或黑屏遮罩，於短短1分鐘內在後台自動剔選並取得短訊、檔案、相機、麥克風及裝置管理員等共12類核心授權，甚至鎖定移除權限，防止用家自行刪除程式。



遮罩掩護奪取12類授權。

網銀OTP驗證碼為何離奇失蹤？22間機構波及與索償法律責任剖析

不少受害人向警方反映，戶口在深夜至凌晨時段出現異常轉賬紀錄，部分受害者的信用卡及電訊小額付款亦遭盜用，但事發當下完全沒有收到銀行發送的OTP驗證短訊。刑事局解釋，OTP短訊其實有正常發送至受害人手機，但由於木馬程式已具備讀取及刪除短訊的權限，加上黑客能透過遠端屏幕監看與鍵盤側錄，直接竊取用家儲存在記事本的資料或網銀登入密碼，因此能在深夜遙控受害人手機操作轉賬，並於讀取驗證碼後秒刪短訊，令受害人錯失察覺異常的黃金時間。警方目前追蹤發現該惡意程式與境外中繼站連線，正全力追緝幕後跨境犯罪集團。

針對金融機構受波及情況，鉅亨網引述金管會銀行局主任秘書陳家珍指出，截至11月26日，已有中國信託、玉山、台北富邦、華南、合作金庫、彰化銀行、台新及第一銀行共8間銀行向金管會通報「重大偶發事件」。至於刑事局統計中涵蓋的1間證券商及3間電子支付機構，金管會表示目前尚未收到重大偶發通報，台灣證券交易所亦已介入了解券商客戶反映的異常狀況。

關鍵指標項目 最新調查與統計數據 備註說明 案件統計區間 2026年9月至11月21日 刑事局165反詐騙諮詢專線累計受理數據 累計報案件數 逾100宗 受害者多為使用Android系統手機之用家 累計財產損失 新台幣1,742萬元（約420萬港元） 單一被害人最高損失金額達新台幣 181 萬元 受波及金融機構 共22家 包括18家銀行、1家證券商及3家電子支付機構 通報重大偶發銀行 共8家 中信、玉山、北富邦、華南、合庫、彰銀、台新、一銀 木馬奪權時間 1分鐘內 開啟無障礙權限後，以遮罩掩護自動取得12類授權

外界關注若因民眾自行下載不明App導致存款遭盜轉，損失是否由客戶自行承擔。陳家珍對此回應，責任歸屬與索償問題須「回歸個案情況」認定；若民眾與銀行端對賠償責任存有爭議，可向財團法人金融消費評議中心申請評議處理。同時，金管會已責成銀行公會研究改進網銀資安防護機制，並加強對客戶的防騙宣傳。

Android用家如何全面防護與急救？警方傳授「防盜三二一」與三步應急法

為防範同類木馬程式持續擴散，刑事局提出了「防盜三二一」自保原則，呼籲民眾切勿從官方應用程式商店以外的網站、通訊軟件或廣告連結下載APK檔案：

「三不」原則：不下載來路不明的安裝檔、不點擊可疑廣告或短劇連結、不輕易對陌生App開啟「VPN連線」及「無障礙服務」權限。



「二檢查」步驟：若懷疑手機曾安裝可疑程式，應立即進入手機「設定」檢查兩大位置：第一，查看「無障礙（或協助工具）」及「裝置管理員應用程式」清單，確認是否有不明App獲授權；第二，檢視完整「應用程式清單」與「VPN設定」，排查是否存在未在桌面顯示圖示的隱藏程式或陌生VPN連線。



「一設定」強化防護：建議將網上銀行及流動支付的登入與交易驗證方式，優先改為綁定指紋、人臉辨識等「生物認證」機制，藉此減少手動輸入密碼時遭鍵盤側錄的風險。



警方傳授「防盜三二一」與三步應急法。

此外，若民眾發現手機屏幕突然出現自行點擊、畫面遭不明遮罩覆蓋、無法正常操作，或接獲未經授權的交易通知，刑事局提醒必須立即執行「斷、停、報」三步驟急救措施：

1. 立即切斷網絡：第一時間關閉手機流動數據與Wi-Fi，並開啟飛行模式；若屏幕已遭鎖定無法觸控，應直接關機、取出SIM卡，並關閉家中無線網絡路由器電源，阻斷黑客遠端連線。



2. 聯絡銀行凍結戶口：使用另一部安全的電話致電銀行官方客戶服務熱線，申請暫停網上銀行及相關轉賬、簽賬功能。



3. 報案並保留手機原狀：盡快致電「防騙易 18222」熱線，市民遇到懷疑詐騙電話或已轉帳可即時致電查詢及求助（緊急情況請撥打 999）。或前往鄰近警署報案。警方特別強調，切勿自行刪除可疑App或將手機「恢復原廠設定」，以免破壞數碼鑑證證據，影響後續警方追查及與銀行釐清責任歸屬的權益。



必須立即執行「斷、停、報」三步驟急救措施。

資料來源：內政部警政署、中央社

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

