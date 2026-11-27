全新 BMW 7 系登陸香港｜寶馬全新一代 BMW 7 系豪華旗艦房車現已登陸香港，由德國 BMW Group Dingolfing 工廠生產，並首度將 Neue Klasse 新世代科技導入旗艦車系。今次抵港陣容涵蓋燃油、插電式混合動力及純電動合共 4 大動力車型，香港售價由 $1,629,000 起，全面照顧不同車主對駕馭樂趣與豪華出行的需要。



多款 BMW 7 系正式登陸香港

外觀與座艙融入新世代科技

全新 BMW 7 系採用重新雕琢的設計語言，車身尺碼為長 5,395mm、闊 1,950mm、高 1,550mm，車頭換上比例更修長挺拔的 BMW Iconic Glow 發光雙腎形鬼面罩，配合分體式 Crystal Headlights 水晶頭燈與動態迎賓光影地毯，每次走近座駕皆充滿儀式感。全車系標準配備自動車門連 Soft-Close 柔和關門功能，同時提供 19 組 BMW Individual Two-Tone 雙色車身搭配，並首度引入結合光面與啞面視覺效果的 Dual-Finish Paint 雙效漆面工藝。

走進車廂，座艙設計完全承襲 Neue Klasse 新世代人車互動理念，透過貫穿擋風玻璃下方的 BMW Panoramic Vision 全景視野儀錶板、BMW 3D 抬頭顯示屏、17.9 吋中央顯示屏以及全新 BMW Operating System X 操作系統，將複雜的行車資訊化繁為簡。橫跨整個儀錶板的 Phygital Bar 光影互動飾板可隨 My Modes 個人化模式變換燈效，而系統在車輛靜止或充電時，更支援 Disney+、YouTube、Spotify 及 Zoom 視訊會議等應用程式，並可透過 OTA 無線軟件更新持續擴充功能。

照顧全車乘客的娛樂與舒適體驗，全車系均標準配備 BMW Individual Merino 高級真皮內裝、四區獨立恆溫空調、約 14.6 吋前座乘客專屬娛樂顯示屏，以及設於後座車門扶手內的 5.5 吋 BMW Touch Command 觸控面板。至於車系中的頂級高性能型號 BMW M760e xDrive 與 BMW i7 M70 xDrive，更升級配備 31.3 吋 8K 畫質 BMW Theatre Screen 懸浮式影院觸控式螢幕、Executive Lounge 行政級多功能後座座椅，以及 Bowers & Wilkins 鑽石級環迴立體聲音響系統，將後排座艙化作私人頭等影院。

至BMW M760e xDrive 與 BMW i7 M70 xDrive 升級配備 31.3 吋 8K 畫質 BMW Theatre Screen 懸浮式影院觸控式螢幕

4 大動力型號性能及售價

香港市場同步引入 4 款動力選擇，入門汽油版 BMW 740 搭載 2,998 cc 直列式六汽缸渦輪增壓引擎及 48V 輕混能系統，可輸出 400 hp 最大馬力與 580 Nm 峰值扭力，0 至 100 km/h 加速需時 5.1 秒，標準版 BMW 740 售價由港幣 $1,629,000 起，BMW 740 M Sport Edition 則由港幣 $1,759,000 起。

Executive Lounge 行政級多功能後座座椅

插電式混合動力型號 BMW M760e xDrive 結合 3.0L M TwinPower Turbo 直六引擎與電能馬達，綜合馬力高達 612 hp、扭力達 800 Nm，0 至 100 km/h 加速僅需 4.2 秒，並提供 69 至 80 km（WLTP）純電續航力，售價由港幣 $3,199,000 起。

標準版 BMW 740 售價由港幣 $1,629,000 起

純電動陣容方面，BMW i7 50 xDrive 採用第六代 BMW eDrive 技術與雙摩打四輪驅動系統，輸出 455 hp 馬力及 660 Nm 扭力，0 至 100 km/h 加速為 5.5 秒，配備 112.5 kWh 電池組，最高 WLTP 續航力達 591 至 728 km，支援最高 250 kW DC 直流快充，約 28 分鐘即可將電量由 10% 充至 80%，BMW i7 50 xDrive 標準版售價由港幣 $1,699,900 起，BMW i7 50 xDrive M Sport Edition 則由港幣 $1,829,900 起。

BMW i7 50 xDrive 標準版售價由港幣 $1,699,900 起

頂級純電旗艦 BMW i7 M70 xDrive 則擁有高達 680 hp 馬力與 1,100 Nm 峰值扭力，0 至 100 km/h 加速僅需 3.7 秒（啟動 M 彈射起步及 M Sport Boost 模式下最快可達 3.5 秒），最高 WLTP 續航力達 566 至 686 km，售價由港幣 $3,399,900 起。

全車系亦標準配備最新 Driving Assistant Plus 駕駛輔助系統及具備 200 米路徑記憶倒車功能的 Parking Assistant Professional 專業泊車輔助系統，兼顧操控與安全。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年採訪經驗，專注為大家帶來最新車訊、熱門車款試駕及玩車攻略。致力以真實的試車體驗，深入淺出解構汽車性能與智能科技，陪你發掘無盡的駕駛樂趣！

