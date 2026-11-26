旺角 MOKO 新世紀廣場「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」二樓店將於明日（2026年11月27日）正式換上全新「Chiikawa Clinic（ちぃかわクリニック）」可愛診所主題，現場與日本同步發售逾百款全新醫護系列商品，兔哥烏薩奇化身《妙手仁心》程至美醫生！記者今日（26日）搶先直擊全新裝潢現場；並為粉絲整理 Klook 預約系統「剔錯人數即卡關」的實戰避雷攻略，助大家備戰12月1日第2輪預約。



直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

旺角 Chiikawa 店「妙手仁心」新醫護主題！

有甚麼必看亮點與限定商品？

回顧今年4月，本報就曾前去 旺角 Chiikawa Shop 實體新店開幕，事隔半年多，店內除保留香港店獨有的本地特色主題， 2 樓 236 舖原本的「Magical Chiikawa 魔法少女」與「Chiikawa Baby」主題正式功成身退，全面改裝成以可愛診所為靈感的「Chiikawa Clinic」專區。

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

日本插畫家 Nagano（ナガノ）筆下的吉伊卡哇（ちいかわ／Chiikawa）、小八（ハチワレ／Hachiware）及「兔兔」烏薩奇（うさぎ／Usagi）等角色全部換上專屬醫護制服，化身為小醫生與護士鎮守店內各個角落。

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

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未踏入店內，門外已經有三款白色小天使版御三家立體裝飾，而店內由天花、牆身、地板都是滿滿的醫生主題圖案，醫護造型既治癒又具新鮮感。貨架方面，今次最大賣點是與日本同步發售逾百款全新系列周邊，無論是身穿護士服的毛公仔掛飾、文具雜貨抑或實用日常小物一應俱全。

直擊旺角Chiikawa店診所新主題御三家化身醫士！

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

直擊旺角Chiikawa店診所新主題｜御三家化身醫士！（鍾世傑 攝）

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日本12月中追加第2輪牙醫、內臟系列新貨

留意日本要12月11日會發佈第2輪新品。香港店同樣情況，去到展開中期將會追加第2輪「內臟系列」及「牙醫系列」，粉絲毋須再捱炒價找代購，即可在本地直接入手最新款式。

【活動情報】CHIIKAWA SHOP in HONG KONG

Chiikawa Clinic（ちぃかわクリニック）可愛診所主題

主題期間：2026年11月27日（星期五）至 2027年1月12日（星期二）

營業時間：

預約進場期間：10:00 – 22:00

自由進場期間：11:30 – 21:30

Klook 分輪預約安排：

首輪預約（已於11月24日開放）：11月27日至12月3日入場名額

次輪預約（12月1日上午10時開放）：12月4日至12月10日入場名額

地點：九龍旺角東站MOKO新世紀廣場2樓 236 舖

Klook 入場預約為何頻頻卡關？12月1日搶飛必讀避雷攻略

由於預期開幕初期人流極為擠迫，官方繼續採用實名制事前預約安排，粉絲必須透過Klook 官方 Chiikawa Clinic 入場預約專頁搶購指定時段入場證。然而，首輪預約開放後，不少網民在社交平台大吐苦水，指在填表階段遭遇系統連環報錯，白白錯失心水時段。記者實測並整合多宗「中伏」個案後，發現問題源於系統疑為防範機械人（Bot）搶飛而設的特殊邏輯：

Klook 預約連結

1：因活動只限1人參加、帶1個同行者，很多人在首頁選人數時誤揀了「2人」！絕對不要！！！！應該要剔1人，並在個人資料欄內，同時填好你自己及同行者資料。如剔 2人，及後無論你入幾多次資料系統都會顯示人數錯誤。

2：無法使用 Klook app 內預設的即點即入個人資料，必須手動填寫參加者及同行者2人的完整：英文姓名／電話／電郵。

3：Chiikawa Clinic 主題展期為 2026年11月27日至2027年1月12日（為期 47 日），建議就算日子靠後，都盡量選每一日的早上時段。以免當日貨量售罄，買不到心頭好。