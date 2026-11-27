11月25日在中國廣州舉行的第五屆琶洲算法大賽生態賦能大會上，一輛能夠主動保持平衡的智能電動電單車亮相。



與普通電單車停車時需要騎手伸腳支撐不同，這款車希望藉助電子控制系統，減少低速行駛和停車時的跌車風險。

中國產電單車OMO X，支援自主研發的視覺感知算法和智能控制系統。（OMOWAY官網）

據了解，參展產品為目蔚科技（OMOWAY）研發的OMO X。這款車搭載自主研發的視覺感知算法和智能控制系統，可提供低速自平衡、輔助煞車、自適應巡航以及自動泊車等功能，最高時速可達113km/h。

全球首款量產自平衡電單車OMO X▼▼▼

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對電單車來說，最難處理的駕駛情況之一恰恰不是高速巡航，而是低速推車和走走停停。車速越低，騎手越需要主動調整重心，一旦車輛發生傾斜，就可能需要及時落腳支撐。重量較大的電動電單車在這一場景下尤其考驗駕駛者的控制能力。

OMO X的思路是讓車輛主動參與平衡控制。其系統通過車載感應器持續感知車身姿態，再結合算法和執行機構進行調整。

其中，自平衡版本採用控制力矩陀螺等穩定技術，幫助車輛在低速甚至停止時維持直立姿態。

智能駕駛輔助則是另一套能力。此前廣東省汽車行業協會調研時披露，該車採用純視覺感知方案，支援碰撞輔助煞車、自適應巡航和自動泊車等功能，試圖將汽車行業逐漸成熟的感知與控制技術引入電單車。

OMO X的系統通過車載感應器持續感知車身姿態，再結合算法和執行機構進行調整。（OMOWAY官網）

2026年3月，OMOWAY已在新加坡宣佈其進入量產階段，隨後在印尼開放預訂，並於6月舉行首批用戶交付活動。

值得一提的是，健力士世界紀錄官網已收錄OMO-X Balance，認證其為首款量產自平衡電動電單車。

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