完勝iPhone Duo？華為Mate X8摺痕僅15微米！華為新一代大摺疊旗艦Mate X8正式登場，憑藉業界首創的「磁控展平技術」，將展開後內螢幕摺痕的峰谷高差壓縮至15微米（μm），平整度較上代Mate X7大幅提升90%。在Apple剛於今年10月推出首款摺疊手機iPhone Duo，並以啞光納米紋理「淡化」摺痕之際，華為選擇在極易暴露瑕疵的「亮面螢幕」上實現近乎物理級的無摺痕視覺，正式引爆2026年底高端摺疊螢幕市場的技術路線對決。



華為新一代大摺疊旗艦Mate X8正式登場。（華為）

華為Mate X8「削峰填谷」磁控展平技術如何運作？

傳統摺疊手機在經歷數萬次開合後，鉸鏈中央區域往往會出現中間凹陷、兩側凸起的永久性物理形變。根據IT之家引述華為終端BG董事長余承東的發布會解析，Mate X8的核心思路在於「削峰填谷」，透過三層精密複合結構進行主動式定向修復：

頂層航天級超薄鋼疊層： 直接承托柔性OLED面板，具備超高強度與抗彎特性。數據顯示，該疊層令螢幕整體彎曲剛度提升140%，彎折後的物理恢復率高達99.9%，從源頭抑制「山峰」凸起。

中層三段式高強鋼骨架： 在展開瞬間提供精準的剛性支撐力矩，消除懸空位置的應力集中。

兩側超薄磁控複合材料： 華為在螢幕兩側嵌入厚度僅0.1毫米（mm）的超薄磁控複合材料。當手機展開時，兩側定向磁場會產生均勻且持續的橫向磁吸拉力，將螢幕向兩端拉平，使回彈恢復速率提升100%。

超平整柔性大屏，採用磁控展平技術、三段式高強鋼支撐結構（華為）

這套磁控系統與新一代「超可靠摺疊玄武架構」深度整合。從華為公布的歷代3D掃描數據可見，其摺痕峰谷高差經歷了三級跳式銳減：Mate X6為273μm、Mate X7降至142μm，而Mate X8直接下探至15μm——這意味著在正常視角下，光線經過亮面螢幕時幾乎不會產生折射畸變。

Mate X8直接下探至15μm。（華為）

依次為Mate X6、X7、X8的摺痕比對。

華為Mate X8摺痕僅15微米！（YouTube）

華為「主動磁吸拉平」對決Apple iPhone Duo「被動層間滑動」

市場焦點集中在Mate X8能否在螢幕觀感上「碾壓」今年9月發布、10月23日開售的Apple首款摺疊手機iPhone Duo。

Mate X8能否在螢幕觀感上「碾壓」iPhone Duo？（YouTube）

翻查Apple中國官方新聞稿公布的iPhone Duo硬件設計，Apple工程團隊採取的是「材料力學卸力＋光學遮瑕」路線：iPhone Duo的7.6吋內螢幕在上下兩側覆蓋高強度玻璃與鈦金屬底板，中間採用特製黏合劑，讓各層結構在彎折時能「像書頁般相對滑動」以釋放應力；同時，Apple為內螢幕表面加入了「納米紋理表層」，利用啞光漫反射在視覺上淡化摺痕存在感。

Mate X8能否在螢幕觀感上「碾壓」iPhone Duo？（YouTube）

海外科技界實測評價：物理突破還是營銷噱頭？

針對華為這項技術，海外科技媒體亦作出了技術評估。Huawei Central的分析指出，在市面主力旗艦摺疊機陸續改良水滴鉸鏈以淡化摺痕後，華為進一步引入微米級3D打印填平工藝配合磁控鉸鏈，令Mate X8兼顧了8.2吋大內螢幕與4.2毫米超薄機身。

不過，外媒亦保持審慎觀察。SamMobile引述知名爆料人Ice Universe分享的真機上手短片指出，雖然在特定強光斜射角度下，Mate X8內螢幕中央依然能隱約察覺極淺的物理起伏，但相比市面上絕大多數大摺疊手機已明顯淺得多，且在多次反覆開合後依然能維持極佳的平整度。至於長期使用下，強磁場對精密電子元件或手寫筆磁感應的干擾控制，以及0.1毫米磁控複合材料在極端溫差下的退磁衰減率，仍有待更長周期的市場檢驗。

資料來源：SamMobile、Apple、IT之家、Huawei Central

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

