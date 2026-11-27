在11月25日下午舉行的「ORIGIN原點」2026小鵬科技日上，何小鵬詳細介紹了小鵬IRON人形機械人的進化。何小鵬表示，IRON的這雙1:1仿人機械手大小與成年男子手掌接近，單手擁有21個自由度和375個觸覺感應器，能實現33類靈活操作，現場演示中連扭計骰都能還原。



何小鵬稱，我們對人形機械人手的要求近乎執念，手臂要流暢、柔和、有弧度，擺脫機械臂的僵硬感。「工具都是按照人手做的，不單要長得像人手，更要像人手一樣靈活。」

小鵬IRON人形機械人。（小鵬）

小鵬IRON人形機械人詳細介紹：

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翻頁器、椅子、一瓶水、一個遙控器，手是機械人管理自己和與環境互動的核心模組。按他的說法，做好這雙手需要把觸覺、關節、硬件本體、運動控制、VLA模型全部從源頭正向整合開發。

為此，小鵬IRON的機械手支援33類操作，覆蓋抓取、精細裝配、手內操作、柔性互動和工具使用，拿起薯片、取出雞蛋這類既輕巧又易碎的工序已經能做到，擰扭計骰、轉筆、寫字也在能力清單裏。

並且，這隻手還有溫度，IRON的手掌溫度控制在攝氏25至40度之間，採用多熱源均熱設計、低流阻雙風道和表面溫度閉環控制。

何小鵬表示，力和溫度都是手部重要的觸覺能力，大部分人看到外面的機械人，並不敢把自己的手放進去或者跟它手牽手，而IRON未來要成為工作夥伴，交互就得有溫度，冬天不冰，夏天不燙。

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此外，很多機械人走路像小碎步踏步或滑行，原因之一是沒有腰。IRON的髖部加腰部共有9個自由度，開發團隊給何小鵬遞了一句順口溜，「邁步懂送胯，轉身先扭腰」。

按計劃，小鵬IRON將於2027年1月進入硬件量產階段，2027年第一季首批量產機械人進入小鵬分店試用，第二季面向外部商業客戶正式發布。

其他方面，小鵬IRON全身76個自由度，搭載3顆自研圖靈AI晶片，有效算力2250 TOPS，小鵬機械人業務今年8月剛完成逾9億美元首輪融資，投後估值逾63億美元。

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