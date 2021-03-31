撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-31 17:22

【小米／小米發布會／小米十周年／原研哉】小米十周年發布會，除了公布新手機、運動手環、智能家電等新產品發布外，最觸目的相信是小米要正式更換Logo！新Logo由國際級設計大師原研哉操刀設計，從原有的正方形變成橢圓形。不過內地網民對新Logo完全不賣帳，更在微博上要求小米換回舊Logo，究竟內地網民點睇？

小米踏入十周年，罕有地一連兩日舉行發布會。其中從2017年開始，創作歷時3年、耗費200萬人民幣，找來國際級平面設計大師原研哉設計的新Logo登場是全場焦點之一，原研哉更在發布會上為新Logo發表長達5分鐘的演說，解釋創作靈感由來。

新Logo （左）、舊Logo（右）（小米發布會）

👇👇👇【點圖放大看】深入解釋小米新Logo設計過程👇👇👇

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原研哉希望新Logo可以融入東方哲學的思考，所以在經過多番輾轉下終於設計出超橢圓形的新Logo，希望新標誌能為小米帶來新活力。不過由於新舊Logo太相似，很多網民都看出不有甚麼分別，笑稱「上當了」、「雷總被騙錢了」。更覺得花費200萬找名設計師設計是完全不值得，在微博上要求退錢換回舊Logo。看看內地網民如何評論新Logo？

👇👇👇內地網民點評論新Logo？【點圖放大看】👇👇👇

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小米手環 6 發表｜小米一連兩日舉行發布會，幾部手機新品自然是焦點所在，但有部份新作都值得留意，例如小米手環的新一代、Mi Smart Band 6 小米手環 6 。

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