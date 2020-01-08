台網民借星爺達叔拍片笑韓國瑜　民用Deepfake技術拍得住Marvel？

台灣大選在即，蔡英文和韓國瑜最終的選舉結果都令台灣和香港人十分緊張，兩人近日不斷拉票，前者有效利用年輕一代的力量，當中就以跟網絡紅人「波特王」和「國際美人」鍾明軒拍片拉票頗為有效，近日仲多埋「星爺」周星馳以及「達叔」吳孟達為蔡英文拉票！

景美吳孟達加新店周星馳發布新戲《雙子賭聖》。（影片截圖）

台灣Youtube頻道「哈囉樓主Lucid Film」以《雙子賭聖》電影發布會為題，請來了新店周星馳和景美吳孟達宣傳新戲，不過主角則是「梁家輝」和「韓國瑜」，當中「梁家輝」一句：「豬才賭你羸！現在沒有人賭你贏啦，大家都是買你輸多少，我算是你的鐵粉啦，我買你輸50萬票！」明笑韓國瑜今次選舉會大輸！

「梁家輝」笑言豬才賭「韓國瑜」贏，更買他輸50萬票！（影片截圖）

雖然影片有齊星爺、達叔、梁家輝和韓國瑜，但睇真少少其實都只是外貌和聲音「激似」，而不是他們本人！

事實上，影片採用了「深度偽造」（Deep Fake）技術，製作出神似周星馳、吳孟達、梁家輝和韓國瑜的外貌，簡單來說即是透過電腦程式，將一個人樣合成去另一個人樣上，所以不存在如影片的題目所寫「撞臉劇團」，博主亦沒擁有明星臉，不過影片推出5日已經高達11萬人睇過！

去年賀歲電影《廉政風雲 煙幕》都有用到「回春」技術。（電影劇照）

不過此舉就令人聯想起一年前，由劉青雲、張家輝和林嘉欣等人主演的賀歲電影《廉政風雲 煙幕》，戲中尾段利用最新特技效果，呈現劉青雲和張家輝20歲小鮮肉的樣貌。當時導演麥兆輝坦言，曾與荷李活特效公司接洽，對方開價天文數字，「雖然香港沒有人做過，但我相信他們的技術可以做到，我寧願將這筆錢投放在他們身上，日後可以繼續在香港發展這個技術。」

他更曾提及：「看到成品後真的『嘩』了一聲，在那短短的2分鐘內，花費了很多時間和金錢，但確實物有所值！」

據知，《廉政風雲 煙幕》回春一幕CG耗資千萬金元，但相隔一年後，民間的網絡影片都製作得十分高質，採用「深度偽造」（Deep Fake）技術的話，效果未盡完美，但似乎亦未算太差。

不過最癲都係《Marvel隊長》中的Nick Fury，他在整套戲中都是以後生樣示人。（劇照）