撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-04-09 15:38

FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour交響樂演奏會 16分鐘版本免費線上聽！將會在今年世界巡迴演奏的「FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour交響樂演奏會」，包括日本、泰國、美國等地演奏。香港機迷雖然未能入場，但最近官方於網上放出16分鐘版本讓機迷免費收聽，沒得去現場都可以欣賞悅耳動聽、震撼的《FFVII》交響樂，機迷們當然不要錯過。

FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour交響樂演奏會定於4月開始由日本大阪開始巡迴演奏，包括英國倫敦、美國紐約、加拿大多倫多、法國巴黎、意大利米蘭、泰國曼谷等地，可惜不包括香港、內地及台灣。最近官方推出了一條長達16分鐘的交響樂演奏影片，交響樂曲配上精彩的遊戲動畫配搭下，所有遊戲時的回憶「返晒來」。而且內裡包括了多首機迷們十分熟悉的音樂，忙裡偷閒時觀看收聽也好。

將於6月10日PS5上推出加強版《Final Fantasy VII Remake Intergrade》，不單高清化外，更加入Yuffie故事篇章。（Square Enix）

👇👇FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour交響樂演奏會 16分鐘精彩片段，及收錄歌曲👇👇

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同場加映：Final Fantasy各代的女性角色或女主角都受人愛戴，最近一代FF7R的Tifa及Aerith之爭在網絡間更是世界大戰。日本的Goo Ranking早前就舉行了FF最美女神投票，一齊看看他們的投票結果。

👇歷代 Final Fantasy 最正女神投票 世界大戰抹黑宇宙👇

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同場加映：早前網上熱傳一位Cosplay「雷姆」的台灣少女，自小因罕見遺傳病而長期坐輪椅，仍對動漫充滿愛Cosplay喜愛的角色，但卻被罵「污辱角色」，她不單沒有受到打擊，更以樂觀的態度作出「神回應」，感動萬千網民。

👇👇看看雪莉自小因病而被欺凌的故事，以及如何面對！以及如何跟動漫角色、Cosplay結緣👇👇

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