撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-09 17:14

一見到Microsoft Excel就怕怕了？縱使懂得簡單的基本技巧，但是一想起要輸入這麼多的數據和複雜的步驟，就沒有動力工作了！對於懶得打字又不太懂Excel的初哥，以下就有3招超級簡單、節省時間又實用的整Excel方法，方便大家「懶到出汁」！

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面對職場，身為一個打工仔又怎能不懂Microsoft Excel呢！慨嘆過後，初階者繼續要走Excel的路，不妨簡單學識以下10個Excel常用的函數公式，提高日常的工作效率！

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Microsoft Excel簡直是文職必懂的技能，可是平日整合表格的時候，或許會出現類似以下小問題，例如怎樣以0開首，如何秒製圖表、快速合併儲存格等等。如果想靈活運用Excel，不妨一學以下10個超實用秘技！

同場加映：10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

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以上只是部分 Excel 實用秘技！想知道更多？請觀看完整全文：10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

同場加映：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

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以上只是部分Windows 10視窗整齊快捷鍵！想知道更多？請觀看完整全文：Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦