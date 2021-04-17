撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-04-17 07:00

可以滿足食煎炸食物的慾望，但又比油炸更健康，令氣炸鍋成為不少家庭必備的烹飪電器之一。深圳消委會就對市面上10款氣炸鍋進行測試，除比併氣炸鍋的功能﹑售價外，更評價各款氣炸鍋烹調薯條﹑雞脾和春卷的表現。到底哪款氣炸鍋炸出來的薯條效果最好呢？即點下圖放大睇：

👇👇深圳消委會 10 款氣炸鍋測試結果👇👇

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氣炸鍋雖然為用家帶來烹飪煎炸食物的便利，不過亦有很多人反映清洗氣炸鍋十分麻煩，深圳消委會測試發現，美的（MF20B）﹑飛利浦（HD9743/11）﹑特福（FX202D）等都比較容易清洗，原因皆是部件易於拆卸和防水，可直接放在洗碗機清洗。正考慮買哪款氣炸鍋前，除了解功能外，也應考慮清洗方便度，反之可能買回來只會用一兩次就因太難清洗棄用。

👇👇深圳消委會教路 氣炸鍋 4 大使用貼士👇👇

資源來源：深圳消委會

同場加映：消委會12款氣炸鍋安全測試 半數煮食釋致癌物超標 伊瑪牌超13倍

氣炸鍋標榜無油氣炸，可以做到油炸的美味，同時又比大量使用油的烹調健康，令其大受歡迎。不過，原來氣炸過程也有機會令食物產品可致癌物。消委會測試12款氣炸鍋，發現致癌物含量最高與最低可相差足足68倍，最高超過歐盟相法規標準的 13 倍。

👇👇消委會測試12款氣炸鍋，半數款式煮食時，產生的致癌物低於歐盟相關法規的基準水平(500 微克/每公斤)👇👇

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想知哪兩個方法減低氣炸產生的致癌物？即睇：消委會12款氣炸鍋安全測試 半數煮食釋致癌物超標 伊瑪牌超13倍

同場加映：Philips/Récolte等22款氣炸鍋 零售/網店格價 附消委會12款評測

消委會氣炸鍋評測報告！市面22款熱門氣炸鍋市面及網店售價／格價比較，以及全規格一覽！近年氣炸鍋大熱，市面上的款式非常多，就連早前消委會都只是測試了當中12款。今次記者就為各位找來22款市面上可以找到的熱門氣炸鍋，由規格、市面及網店的售價比併，一次過格價好讓各位準買家在入手前作參考。

👇👇即睇22款人氣氣炸鍋的規格、售價比較（2月17日更新）👇👇

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想睇埋其餘 11 款人氣氣炸鍋的規格、售價比較？即睇：Philips/Récolte等22款氣炸鍋 零售/網店格價 附消委會12款評測