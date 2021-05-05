撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-05-05 18:47

5月Netflix下架｜舊的不來，新的不去！Netflix上成千上萬的作品也有一些是時候要說再見。5月份同樣也有多部作品離開Netflix，《香港01》科技玩物頻道記者精選當中11套的電影劇集，包括《末世列車》、《異形續集》等經典佳作，讓大家能再次一睹好戲！

早前Netflix新出的《末世列車》劇集版大獲好評，其實除了劇集亦有另一同名電影作品相當受歡迎，可惜電影版將在5月下架，要看就快！另外經典恐怖科幻電影《異形》第二集及第四集、超級英雄電影《變種特攻：天啟滅世戰》等都會陸續下架，不想錯過就要把握最後機會！

👇🏻👇🏻5月份11套Netflix下架作品👇🏻👇🏻

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Netflix上架《Sweet Home》、《今際之國》、《后翼棄兵》上架時，更加轟動全城齊齊煲劇。大家有無試過在Netflix找套影集看看，竟然花了半小時都未有心水呢？相信各位Netflix用家看完以下20件Netflix睇片共鳴事，一定超感慨！

👇🏻👇🏻👇🏻20個睇Netflix共鳴【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

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Netflix 已是很多人每日不可或缺的娛樂，不論在家「hea」﹑坐車時，甚至是行路途中也會看著 Netflix。雖 Netflix 備受好評，但眾多的影片中總有一些「伏片」，而 Netflix 本身的評分和推薦系統亦不太可靠，想更準確找到高質影片，其實只要用一個插件即可。

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