撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-04-13 17:09

Android用家留意！Google Play上出現11款惡意APP內藏木馬病毒，更有惡意程式假冒Clubhouse、Netflix等知名APP誘用戶下載，一不小心下載使用後隨時被不法分子偷取貴重資料！如果你曾下載以下APP，就要馬上卸載！

Clubhouse近月風靡全球，可惜現時只有iOS用家可以使用。近日有外國資訊安全網站ESET Research 報導，在網上頻頻出現假Android版Clubhouse APK檔案，不知情者安裝後隨時中木馬病毒，被不法分子偷走銀行資料！

網上出現假Clubhouse的Android APK檔案，聲稱可在Google Play上下載。（Twitter@ESETresearch）

除了Clubhouse外，近月亦出現不少惡意程式假扮QR Code掃描器、音樂播放器等應用程式在Google Play上架，用戶下載後往往會被惡意程式入侵手機盜取個人資料，控制手機操作、甚至用WhatsApp傳有毒訊息給手機聯絡人和盜取金融資料。

雖然現時Google Play已經將有問題的APP全數下架，不過如果你曾經安裝過，仍然保留著這些應用程式，就應該盡快刪除，並且更改密碼保障資料安全！

👇👇11款Google Play藏木馬APP，Android用家快刪！👇👇

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Android因為自由度較大，不少用戶都會下載第三方APK。在Google Play以外的地方下載APP會增加感染手機病毒的機會，所以選擇一個安全易用的防毒APP能令手機多一重保護。

同場加映：外媒評測15款Android防毒APP Norton/AVG滿分 這多人用品牌包尾

外國資訊安全網站AV-TEST早前發表2021年春季最佳Android防毒APP，網站在Google Play商店找來15款防毒APP，並測試其防護性、性能表現和易用性，發現有款多人用的防毒APP竟然完全沒有保護性！

👇👇外國資安網AV-TEST測試15款Android防毒APP👇👇

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瀏覽全文：外媒評測15款Android防毒APP Norton/AVG滿分 這多人用品牌包尾

同場加映：防毒軟件公司列204個Apps藏收費陷阱 免費試用易中伏 即睇清單

大家有沒有試過，查看信用卡帳單才發現原來一直支付某個App的月費，而且那個 App 一早已刪除，但收費一直未斷。防毒軟件公司 Avast 公布指，App Store 和 Google Play 內，約有 204 款藏有高訂閱收費的詐騙 Apps（稱為 Fleeceware），收入高達 4 億美元。Avast 分享 6 個方法，幫用家避開訂閱陷阱。

👇👇詐騙 Apps 手法和 6 大防中招方法👇👇

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睇曬204 個惡意收費 Apps列表，瀏覽全文：防毒軟件公司列204個Apps藏收費陷阱 免費試用易中伏 即睇清單