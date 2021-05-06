撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-05-06 18:58

竹篙灣隔離營｜新型肺炎已出現變種病毒，現在只要有人中招，整幢大廈居民都要到檢疫中心接受 21 日隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。《香港01》科技玩物記者整理了 13 件必備數碼用品清單，等大家可以預先執好「數碼走佬袋」，入到隔離營也不會「呢樣冇嗰樣又冇」。

👇👇竹篙灣隔離營 13件必備數碼用品清單👇👇

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以上清單的大部分用品，其實都可以在特賣埸買到，什麼時候輪到自己要被隔離沒人知，可以做到的就是做好事前準備，就算真的要入竹篙灣隔離營，也不用倉猝整理物資，「揦手唔成勢」。

看過很多隔離過來人的經驗，拖板是最多人遺忘，但又非常重要的用品。原因是，竹篙灣隔離營房內的插頭非常少，而且位置不太方便，可能連睡在床上邊叉電睇片都不行。所以大家執「走佬袋」時，記得要帶上拖板（最好連USB插頭）。

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ERROR 自肥企画航拍新手常犯錯誤｜ViuTV 新綜藝節見《ERROR 自肥企画》日前正式開播，此節目組向來以癲喪創意見稱，雖然娛樂味十足、斬獲不少觀眾好評，但當中的遊戲不乏危險性，昨日（5 月 5 日）播出的一集航拍機對決，更暗藏不少航拍新手常錯誤，值得我們引以為戒。

👇👇👇按圖放大看 ERROR 犯了邊5大航拍新手錯誤👇👇👇

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