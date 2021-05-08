撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-08 07:00

WhatsApp的私隱條款死線將於5月15日屆滿，如果用戶沒有確定私隱條款，就有機會不能再使用WhatsApp部份功能。不過如果不接受私隱條款的話，將會發生什麼情況？會否被刪除帳號﹑不接受條款仍能否收訊息等。

記者下文總合有關私隱條款的8個Q&A外，還會哪兩類用家豁免分享資料？私隱條款8大魔鬼細節？教大家如何100%清除資料、以及介紹包括Signal六大通訊Apps比較與如何將WhatsApp Sticker搬去Signal等。

👇👇WhatsApp不接受私隱條款的用戶將面對什麼情況 8條必睇Q&A！👇👇

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如果用戶之前有做某一步驟，則不會受到新條款的影響，其 WhatsApp 數據不會向 Facebook 分享。到底那些用戶會得到豁免呢？

👇👇兩類用戶豁免分享數據予 Facebook 4步教你 check WhatsApp 設定報告👇👇

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WhatsApp帳號是綁定註冊了的手機號碼，所以刪除App都不等於清除一切資料！跟隨以下簡單5個步驟，即時註銷WhatsApp帳號，100%清除資料。

👇👇5步註銷WhatsApp帳號👇👇

👇👇以下有8個Q&A，棄用前必看！👇👇

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看全文 👉WhatsApp刪APP都未足夠 教你棄用前100%清除資料 5步註銷帳號

WhatsApp備份+匯出留底教學！點圖放大睇如何5招Backup WhatsApp文字對話+多媒體／下載後翻查資料技巧👇👇👇

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Line﹑Telegram﹑WeChat﹑Messenger﹑WhatsApp﹑Signal 6大通訊App私隱度比較👇👇

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點解咁多人轉用 Signal？4大理由話你知點解 Signal 比較安全👇👇

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iPhone用家唔使用電腦都可以將WhatsApp Sticker搬去Signal👇👇

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