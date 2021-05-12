撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-12 15:29

不少 iPhone 11 和 iPhone 12 系列的用户反映，更新到蘋果最新的 iOS 14.5.1 系統後出現了性能下降的問題。 並且基準測試也反映了這一變化。

博主 Nick Ackerman 分享了一段視頻，使用 iPhone XR、iPhone 11 和 iPhone 12 進行了速度對比測試。

令人意外的是，更新了 iOS 14.5.1 系統後，iPhone XR 的性能要比 iPhone 11 和 iPhone 12 更好。與 iPhone 11 相比，iPhone XR 的視頻渲染速度更快。

不僅如此，iPhone XR 在應用加載時間方面也更快，基準測試成績也更好。

此外，性能問題並不是由於發熱導致，因為設備在測試中沒有出現發熱或發燙的情況。另外，iPhone 11 和 iPhone 12 並不是唯一面臨這一問題的機型，在老款 iPhone 機型上也很明顯。

iOS 14.5.1 是一個重大更新，帶來了 WebKit 的安全漏洞補丁。目前還不清楚為什麼更新會使 iPhone 11 和 iPhone 12 的 CPU 性能變慢。

延伸閱讀：iOS14.5｜實測7型號iPhone耗電量及速度表現 有一款續航力降低▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

延伸閱讀：iOS 14.5｜iPhone用家必升13大新功能 戴口罩解鎖、防跟蹤超實用▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】