【iOS 14捷徑教學】打工仔用手機處理文件，不難會收到或者下載到PDF檔。不過手機沒有第三方App支援，根本不能查看PDF檔。iPhone用家不妨利用iOS捷徑，將PDF檔轉換成圖片，變做JPEG、PNG等格式，然後輕鬆與好友同事分享！
(unsplash/Firmbee.com)
利用iOS捷徑，簡單4步就可以將iCloud內的PDF檔案轉換成圖片，大家更可以自選圖片格式，輕鬆處理工事！不過要安裝捷徑，就要先點撃「PDF變圖片捷徑」以取得捷徑腳本，然後跟隨以下步驟，完成動作。
👇🏻簡單4步PDF檔案轉圖片！【點圖放大睇】👇🏻
同場加映：iOS捷徑｜iPhone自動轉Wallpaper設定教學 附輕鬆砌角落生物主題
如果想每日開機都有驚喜，亦可每日定期自動轉Wallpaper！是不是很期待呢？在此之前，各位iPhone用家要先取得iOS捷徑腳本，請點撃「自動換桌布腳本」然後跟隨以下步驟。
👇🏻👇🏻iOS捷徑iPhone轉背景圖片教學【點圖放大睇】👇🏻
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同場加映：iOS捷徑教學｜Safari一鍵翻譯外語網站 超方便iPhone用家必學
iPhone用家只要善用iOS捷徑，以後用Safari或者Google上網，就可以即時翻譯。在此之前，大家先要取得網頁翻譯捷徑腳本，請點撃「網頁翻譯腳本」然後跟隨以下步驟。
👇🏻iPhone網頁即時翻譯4步輕鬆完成！【點圖放大睇】👇🏻
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同場加映：iPhone聲量3大常見問題 iOS設定6招解決！附聲波清潔喇叭捷徑
其實只要6招設定iPhone，即可確保音質、穩定iPhone的聲量、有效消噪、進一步保護聽力！👇🏻👇🏻👇🏻簡單6招設定iPhone！【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻
縱使設定iPhone的音量，大家平時都要清潔iPhone的喇叭孔內的灰塵。以下就有一個iOS捷徑，可以利用聲波震動將喇叭外面的灰塵和污垢震掉！不過首先，要按入「iPhone喇叭灰塵清理捷徑腳本」取得腳本，然後跟隨以下的簡單教學，震走灰塵！
👇🏻👇🏻👇🏻清理iPhone喇叭灰塵教學【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻
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