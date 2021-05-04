iOS 14捷徑教學｜用iPhone將PDF轉成JPG／PNG圖片　簡單4步設定

實用教學
撰文：
最後更新日期：

【iOS 14捷徑教學】打工仔用手機處理文件，不難會收到或者下載到PDF檔。不過手機沒有第三方App支援，根本不能查看PDF檔。iPhone用家不妨利用iOS捷徑，將PDF檔轉換成圖片，變做JPEG、PNG等格式，然後輕鬆與好友同事分享！

(unsplash/Firmbee.com)

利用iOS捷徑，簡單4步就可以將iCloud內的PDF檔案轉換成圖片，大家更可以自選圖片格式，輕鬆處理工事！不過要安裝捷徑，就要先點撃「PDF變圖片捷徑」以取得捷徑腳本，然後跟隨以下步驟，完成動作。

👇🏻簡單4步PDF檔案轉圖片！【點圖放大睇】👇🏻

同場加映：iOS捷徑｜iPhone自動轉Wallpaper設定教學　附輕鬆砌角落生物主題

如果想每日開機都有驚喜，亦可每日定期自動轉Wallpaper！是不是很期待呢？在此之前，各位iPhone用家要先取得iOS捷徑腳本，請點撃「自動換桌布腳本」然後跟隨以下步驟。

👇🏻👇🏻iOS捷徑iPhone轉背景圖片教學【點圖放大睇】👇🏻

想知iPhone怎樣自動轉背景圖片？即睇全文：iOS捷徑｜iPhone自動轉Wallpaper設定教學　附輕鬆砌角落生物主題

同場加映：iOS捷徑教學｜Safari一鍵翻譯外語網站　超方便iPhone用家必學

iPhone用家只要善用iOS捷徑，以後用Safari或者Google上網，就可以即時翻譯。在此之前，大家先要取得網頁翻譯捷徑腳本，請點撃「網頁翻譯腳本」然後跟隨以下步驟。

👇🏻iPhone網頁即時翻譯4步輕鬆完成！【點圖放大睇】👇🏻

+3
+3
+3

想知還有哪些秘技？即睇全文：iOS捷徑教學｜Safari一鍵翻譯外語網站　超方便iPhone用家必學

同場加映：iPhone聲量3大常見問題　iOS設定6招解決！附聲波清潔喇叭捷徑

其實只要6招設定iPhone，即可確保音質、穩定iPhone的聲量、有效消噪、進一步保護聽力！👇🏻👇🏻👇🏻簡單6招設定iPhone！【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+4
+4
+4

縱使設定iPhone的音量，大家平時都要清潔iPhone的喇叭孔內的灰塵。以下就有一個iOS捷徑，可以利用聲波震動將喇叭外面的灰塵和污垢震掉！不過首先，要按入「iPhone喇叭灰塵清理捷徑腳本」取得腳本，然後跟隨以下的簡單教學，震走灰塵！

👇🏻👇🏻👇🏻清理iPhone喇叭灰塵教學【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

即睇全文：iPhone聲量3大常見問題　iOS設定6招解決！附聲波清潔喇叭捷徑

Gmail打工仔必學10招實用秘技　教你自動銷毀電郵　Send錯可截停
淘寶 ¥268烚奶樽機突然爆炸　全屋跳掣拖板燒溶　附拖板使用貼士
百度/騰訊全被國家點名　違規收集個人資料　即Check 33款問題APP
iOS 14｜iPhone打字10招秘技　快速輸入網址／錯手刪文字一招恢復
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。