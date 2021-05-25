撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-05-25 07:01

惠而浦網店W-Mall陳列開倉／友和YOHO星級家電特賣！最近惠而浦網店W-Mall推出陳列品開倉大優惠，限時多款陳列家電，如洗衣機、蒸焗爐、雪櫃、暖風機等，均以超抵價發售，更平低至$99。而友和YOHO同時推出星級家電特賣，氣炸鍋、電飯煲等廚房家電低至32折，相當抵買。

2021年5月25日中午12時至5月31日惠而浦網上商店W-Mall將推出陳列開倉優惠，限量貨品更低至$99！而且所有陳列產品提供一年產品保養及免費送貨，部分產品更有免費基本安裝服務。貨品數量有限，售完即止！而友和YOHO同樣於5月24日至26日推出廚房家電「星級家電計劃」，多款家電產品進行限時激減！如果於5月份內配合指定信用卡更有機會額外再減$150。

👇👇即睇40+精選惠而浦網店陳列品開倉／友和YOHO廚房家電特價產品👇👇

+ 37 + 37 + 37

同場加映：一田購物優惠日就到啦！由5月27日至6月2日，一連7日係全港12間分店及13個特別展場同步減價！包括半價買到Switch主機連兩款遊戲套裝、250蚊有找買高清電視機，600蚊買戲院級家庭影音！

👇👇20件劈價數碼產品推介（點擊圖片放大看）👇👇

+ 14 + 14 + 14

睇全文 👉一田購物優惠日2021｜Switch／Dyson／氣炸鍋 20件數碼產品劈價