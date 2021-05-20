一田購物優惠日2021｜Switch／Dyson／氣炸鍋　20件數碼產品劈價

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一田購物優惠日就到啦！由5月27日至6月2日，一連7日係全港12間分店及13個特別展場同步減價！屆時不少數碼家電同電競產品都會有激減折扣，包括半價買到Switch主機連兩款遊戲套裝、250蚊有找買高清電視機，600蚊買戲院級家庭影音！即睇記者精選20件超抵產品！

（嚴熹曼攝）

20件劈價數碼產品推介（點擊圖片放大看）

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同場加映：友和／Acer清貨開倉　Dyson吸塵機$2000入手　25件數碼產品勁減

友和近日推出多個優惠，如聯乘匯豐信用卡的5月折扣，以及 Acer 產品開倉等。同時，觀塘門市更因準備搬遷開倉清貨，保留官上的優惠外，再配外有禮物或折扣。正打算買 Apple Watch﹑Dyson吸塵機﹑電競螢幕的話，或者這次是難得的入手時機。

👇👇友和 x 匯豐信用卡5月優惠（20/5﹑27/5兩日限時優惠）👇👇

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同場加映：i+home／蘇寧限時優惠｜LG 4K電視減$2000　20件抵買數碼產品推介

「i+home愛家名品」智能家電專門店於南昌站V Walk開張，推出全場家電88折的開業優惠，部分更激減至4折！此外，香港蘇寧11週年，都推出了一系列的慶典優惠！不用$200就買到Apple AirTag？《香港01》科技玩物頻道記者整理了i+home及蘇寧的特價貨品資訊，提醒大家20件「抵買」必搶數碼產品！

i+home門市7款抵買貨品【點圖放大】

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蘇寧網店13件抵買貨品【點圖放大】

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